Burkina Faso: Simon à Makognadougou - Satisfecit des Dozos, protestation des Koglweogo

« Les koglwéogo doivent immédiatement cesser leurs activités et ceux qui sont en train de les installer dans la zone doivent arrêter de le faire parce que ça pose problème ». C'était le message fort du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure au cours de sa visite à Makognadougou.

Un message salué par les dozo mais qui restera en travers de la gorge des koglwéogo. Ceux-ci n'ont pas hésité à manifester séance tenante leur colère et même leur refus de respecter ou de faire respecter cette décision du ministre.

C'est au milieu d'une foule répartie en quatre groupes bien distincts (population, dozo, koglwéogo, autorités) que le ministre de la Sécurité prendra la parole en ce début d'après-midi du vendredi 6 janvier à Makognadougou.

Simon Compaoré qui avait déjà donné dans la matinée un avant-goût du contenu de son message chez le chef de canton va d'abord saluer l'hospitalité légendaire des populations de l'Ouest.

Des comportements humains et de fraternité qui ont toujours permis aux différentes communautés venues des autres régions du Burkina de s'installer et de vivre en parfaite intelligence avec les autochtones.

Et le ministre de la Sécurité de rappeler l'obligation morale pour les groupes allogènes de se conformer aux us et coutumes des localités qui les accueillent.

Pour illustrer ses propos, Simon Compaoré dira : « Si j'arrive dans un village où tout le monde marche sur la tête je n'ai pas d'autre choix : j'en ferai autant pour mieux m'intégrer. »

Après avoir posé l'épineuse question des attaques terroristes dont fait l'objet notre pays, le ministre de la Sécurité va inviter les Burkinabè à cultiver la cohésion et la solidarité pour faire face à l'ennemi commun au lieu d'entreprendre des actions susceptibles de troubler la quiétude des populations et même d'effriter la cohésion nationale.

Tout en rappelant la liberté d'association et l'obligation pour tous de se conformer à la réglemention, l'ex-maire de la capitale politique dira que la mise en place des koglwéogo dans cette partie ouest doit respecter un certain nombre de procédures, notamment se faire avec l'onction des autorités coutumières et des populations.

Ce qui est loin d'être le cas à Makognadougou, bourgade située à une cinquantaine de kilomètres de Bobo et qui vit depuis quelques jours dans la hantise d'un éventuel affrontement entre dozo et koglwéogo.

La mission était bien délicate pour Simon Compaoré qui se devait, à travers son discours, de désamorcer cette bombe afin de ramener le calme et la sérénité à Makognadougou.

Le message tant attendu par les autorités coutumières de la région et les autochtones du village ne tardera pas à tomber. Exit désormais les koglwéogo à Makognadougou, à Poya, à Dan et à Karangasso Vigué.

Dans la foulée, le gouverneur a été invité à faire respecter cette décision en organisant des patrouilles régulières dans les villages précités jusqu'à nouvel ordre.

Mais pendant que les dozo se frottaient les mains, satisfaits de la prise en compte effective des préoccupations de la chefferie coutumière, on assistait en présence du ministre, à un mouvement d'humeur des koglwéogo de la localité.

Un mouvement d'humeur qui aurait pu dégénérer en voies de fait ou même en affrontements si les forces de sécurité n'avaient pas été là pour s'interposer. Le moins que l'on puisse dire est que le bilan de la sortie de Simon Compaoré à l'ouest reste mitigé.

Le ministre a fait en effet des heureux en accédant à la requête des dozo et des chefs coutumiers de voir supprimer les koglwéogo dans l'Ouest, mais aussi des perdants, à savoir les hommes de Boukari Kaboré.

Les koglwéogo n'ont nullement approuvé cette décision du ministre et se refusent toujours à se ranger derrière la chefferie coutumière.

C'est dire donc que le problème des koglwéogo demeure pendant à Makognadougou, et la vigilance doit être observée à tous les niveaux pour éviter que la situation dégénère.