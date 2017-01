Afrique de l'Est: Qui va profiter de la première centrale solaire d'Ouganda?

En Ouganda, environ 80% de la population n'a pas accès à l'électricité et utilise majoritairement le charbon de bois comme source d'énergie. Le taux d'électrification ougandais est l'un des plus faibles d'Afrique, ce qui handicape notamment le développement de l'industrie.

En tout, ce sont près de 40 000 ménages localisés près de la centrale qui devraient bénéficier de l'électricité produite par cette super station solaire, la première du genre dans le pays. Jusqu'à présent, l'énergie solaire était utilisée par les particuliers, qui achètent de petits panneaux pour des usages restreints du quotidien. Une situation qui risque de ne pas beaucoup évoluer, car les 10 mégawatts produits à Soroti seront revendus à la compagnie nationale d'électricité et redistribués via ses réseaux.

La plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Est a été inaugurée au mois de décembre en Ouganda, à Soroti, dans l'est du pays. D'un coût d'environ 18 millions d'euros, cette centrale solaire se compose de plus de 32 000 panneaux. Elle a été en partie financée par l'Union européenne et doit produire 10 mégawatts dans un pays où près de 80% du pays n'a pas accès à l'électricité. Les attentes sont donc grandes. Pourtant, des critiques se font déjà entendre, notamment sur les bénéficiaires de cette nouvelle source d'énergie.

