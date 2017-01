Burkina Faso: Coopération médicale - Des spécialistes cubains attendus...

Cuba appuie les pays du tiers monde dans certains domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture, la collaboration technique et scientifique, etc.

«La république de Cuba défend les causes justes et les intérêts des pays du Sud. Car l'Afrique est le continent où se trouvent nos racines», a-t-elle déclaré.

Pour elle, cette signature témoigne de la volonté et la détermination de renforcer leurs liens de coopération et d'amitié. Elle a fait comprendre que Cuba ne dispose pas de ressources naturelles, mais regorge de cadres qu'il met à la disposition des pays d'Afrique.

«Dans la première convention, nous recevions beaucoup plus de médecins généralistes que de spécialistes, car notre pays n'était pas en mesure de former assez de médecins généralistes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.

Les liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la république de Cuba se sont à nouveau renforcés. En effet, le ministère de la Santé a signé, une convention de coopération technico-médicale avec la république cubaine, le vendredi 30 décembre 2016 à Ouagadougou.

