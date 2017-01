Burkina Faso: Le chef de canton à Simon Compaoré - « Si jamais ... .. »

Arrivé précipitamment à Bobo-Dioulasso à la recherche de solutions à cette tension sociale qui prévalait à Makognadougou avec des risques d'affrontement entre Dozos et Koglwéogo, Simon Compaoré a d'abord été reçu par le chef de canton des Bobo mandaré.

C'est une rencontre de vérité au cours de laquelle le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure se devait de lever des équivoques sur certains points qui semblaient véritablement embarrasser les autorités coutumières de la région.

Simon Compaoré était attendu de pied ferme par le chef suprême des Bobo mandaré. Le ministre de la Sécurité qui dit avoir quitté Ouagadougou aux premiers chants du coq le vendredi matin avait bien des explications à fournir sur certaines zones d'ombre dans cette crise entre Dozos et Koglwéogo.

Sitôt arrivé à Bobo-Dioulasso, Simon Compaoré va entamer au pas de charge, une série de rencontres avec pour objectif de désamorcer cette bombe qui faisait craindre le pire dans toute la région ouest, c'est-à-dire, cet affrontement qui se profilait à l'horizon entre les dozos fortement soutenus par les populations autochtones, et les koglwéogo qui avaient comme principaux alliés, les populations allogènes venues d'autres régions et installées à l'ouest depuis des décennies. Visiblement très remonté contre son hôte du jour, le chef de canton donnait de la voix et semblait royalement ignorer son interprète.

Il n'est d'ailleurs pas passé par quatre chemins pour dénoncer directement « l'indifférence et le silence coupables» des autorités devant ce qu'il a qualifié de provocation et de mépris à l'encontre des autochtones avec cette affaire de Koglwéogo.

Et l'autorité coutumière de rappeler au ministre les multiples rencontres qui ont déjà eu lieu à son palais, et qui avaient toujours permis aux chefs traditionnels de la région de réaffirmer leur refus catégorique de voir installer les koglwéogo à l'Ouest. Face donc à l'inaction des gouvernants, le chef de canton dit être désormais à bout de patience. « C'est quand j'ai vu les images de la torture d'un citoyen de Makognadougou par les koglwéogo que j'ai donné l'ordre aux dozos d'aller dans le village en question et d'en finir avec cette affaire des kolgwéogo », a-t-il fait savoir au ministre de la Sécurité.

C'est donc dans cette atmosphère très tendue que le chef de canton, qui avait presque rougi au cours de cette rencontre, va directement s'en prendre au gouvernement en rappelant cette déclaration de Boukari Kaboré, dit le lion, et selon laquelle, il serait en train d'agir sous l'instigation du gouvernement pour l'installation des kolgwéogo dans cette partie ouest.

Une assertion qui sera vite démentie par Simon Compaoré. Le ministre de la Sécurité va même saisir cette opportunité pour informer l'assistance des mises en garde du gouvernement et de la hiérarchie militaire dont a déjà fait l'objet Boukari Kaboré pour son devoir de réserve en tant qu'officier de haut rang.

Une autre préoccupation, et pas des moindres pour la chefferie coutumière, était de savoir le sort qui sera réservé aux groupes d'auto-défense déjà installés. Et Simon Compaoré de rassurer ses interlocuteurs de sa détermination à résoudre définitivement le problème cette fois-ci.

Il a par conséquent invité le chef de canton à envoyer un émissaire dans l'après-midi à Makognadougou afin qu'il puisse lui faire un compte rendu du contenu du message qu'il livrera à la population.

Ce message devra se résumer à la suspension totale des activités des kolgwéogo partout où ils existent dans l'Ouest.

Encore une autre promesse, semblait dire le chef des Bobo mandarè qui va cette fois-ci mettre en garde Simon Compaoré en ces termes. « Si jamais vous n'exécutez pas ce que vous dites, vous m'entendrez ».