Cameroun: Argent sale - Près de 20 milliards repérés dans le pays en 2015

En fait, le Cameroun, comme tous les pays de la sous-région, a mal à son régime de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT). Selon le rapport des co-présidents du Groupe de travail sur l'évaluation et la conformité rendu à l'issue de la réunion de Yaoundé, le pays doit encore opérer nombre de réformes pour renforcer son régime de LAB/CFT.

Malgré ce nombre important de dossiers transmis à la justice, «aucun procès en blanchiment de capitaux et en financement du terrorisme n'a été intenté contre les auteurs de crimes économiques et de crimes de faits de financement du terrorisme, alors que des infractions sous-jacentes ont été établies», déplorait le secrétaire permanent du Groupe d'action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (Gabac). Désiré Geoffroy Mbock, s'exprimait à l'occasion de la 4e plénière de la Commission technique du Gabac tenue à Yaoundé du 14 au 16 septembre 2015.

Ces dossiers sont le fruit de l'exploitation et de l'enrichissement des dénonciations reçues des professions assujetties (banques, établissements de microfinance, experts comptables, trésor public, notaires et assureurs). Sur ces 75 dossiers, six seulement sont relatifs à l'infraction de financement de terrorisme. Cependant, le volume de flux financier correspondant est évalué à 10 milliards 93 millions 170 mille 775 francs CFA, soit 52,33% du montant global d'argent sale repéré par l'Anif.

Comme il est de tradition depuis quelques éditions, le rapport sur l'Etat de la lutte contre la corruption au Cameroun, publié par la Commission anti-corruption (Conac), rend compte des activités menées par toutes les institutions de contrôle de lutte contre ce fléau. C'est ainsi que de celui publié le 29 décembre 2016, on apprend qu'en 2015, l'Agence d'investigation financière (Anif) a transmis à la justice 75 dossiers liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme portant sur un montant estimé à 19 milliards 217 millions 313 mille 733 francs CFA.

