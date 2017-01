Congo-Kinshasa: Les transporteurs qui protestaient contre les braquages ont repris la route

En République démocratique du Congo, le trafic a repris son cours normal sur la route de Kasumbalesa dans l'ex-province du Katanga. Les camionneurs sont revenus à de bons sentiments après quatre jours de grève. Ils protestaient contre les braquages à répétition sur cette voie longue de plus de 400 km qui relie la frontière zambienne à Kolwezi.

Quatre jours durant, les camionneurs avaient décidé de ne pas rouler sur la route qui mène de Kasumbalesa à Kolwezi. Ils entendaient ainsi protester contre les braquages devenus très fréquents sur cette voie. Conséquence, les prix ont commencé à galoper dans l'ex-province du Katanga.

Ces camionneurs qui sont pour la plupart d'origine étrangère transportent généralement des produits de première nécessité, des produits pétroliers et des équipements industriels. Leurs véhicules viennent du port kényan de Mombasa, du port de Dar es-Salaam en Tanzanie et des pays de l'Afrique australe qui échangent avec le sud de la RDC. Et ce sont d'importantes quantités de marchandises qui transitent par la frontière de Kasumbalesa chaque jour.

Il faut aux camionneurs de l'argent liquide en devises étrangères, surtout des dollars, pour s'acquitter des nombreuses taxes sur leur parcours et pour subvenir à leurs besoins pendant les voyages. Les brigands le savent et se transforment en coupeurs de route. Ces opérations de braquage se déroulent surtout de nuit. Et pour rassurer les camionneurs, les autorités des entités concernées viennent d'instaurer des patrouilles de la police, espérant sécuriser la route.