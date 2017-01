Ile Maurice: Attaque par des chiens de race - L'Animal Welfare Unit poursuit les Hulass

En ce début de la rentrée scolaire, la sécurité et la prévention sont deux… Plus »

Toute personne ne respectant pas ces conditions est, si trouvée coupable, passible d'une amende allant jusqu'à Rs 10 000 et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. Les services vétérinaires peuvent également saisir l'animal jusqu'à ce que le propriétaire soit en règle.

Selon nos recoupements d'informations, les chiens incriminés ne sont pas enregistrés à la MSAW et ne possèdent pas de puce électronique. Il y aurait aussi négligence, car le rottweiler était laissé à lui-même alors que selon l'Animal Welfare Act, un rottweiler ne doit jamais être seul. Il doit toujours être accompagné d'une personne de plus de 16 ans. Et la porte de la clôture était ouverte alors que c'est interdit lorsque l'on possède des chiens de race.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.