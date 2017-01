Madagascar: Douanes - Au moins 27 kilos d'or saisis en 2016

Le mercredi 20 avril, un ressortissant indien de passage à Madagascar a tenté de passer la frontière avec un collier et deux bagues semi-œuvrés, pesant au total 355 grammes. Les marchandises ont été confisquées par la douane, tandis que l'auteur du trafic a opté pour la voie transactionnelle et a pris son vol.

Malgré la levée de cette interdiction d'exportation en septembre 2015, des trafics d'or s'opèrent en plein jour. Puisque d'autres cas de tentatives d'exportation illicite ont été mis à nu à l'aéroport d'Ivato. Le 17 mars, les agents des douanes de cet aéroport ont découvert sur quatre ressortissants sri-lankais un kilo d'or et des objets en or. Pour éviter la découverte

Mais ce chiffre a été réactualisé plus tard par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) qui estime pourtant que la valeur des exportations d'or vers le reste du monde est estimée à 75,21 millions de dollars en 2012.

18 millions USD en 2012, ce qui équivaudrait à 600 kg d'or et pourrait représenter plus de 790 millions MGA de redevance ».

