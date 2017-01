Congo-Kinshasa: Dialogue du Centre Interdiocésain - La coalition des Alliés de Tshisekedi satisfaite

Après la conclusion du dialogue du Centre Interdiocésain par un accord politique le 31 décembre, l'heure est à la restitution au niveau de chaque plateforme qui a pris part à ces assises.

Le vendredi 6 janvier 2017 à l'hôtel Africana Palace, la Coalition des Alliés de Tshisekedi, a rencontré sa base pour rendre compte de sa participation aux négociations politiques entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et le Rassemblement.

D'entrée en jeu, le Coordonateur de la Coalition des Alliés de Tshisekedi, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, s'est dit satisfait des résultats obtenus grâce à un combat qui avait commencé par des communiqués de presse, meeting, conclave, voyages à l'étranger convaincre les amis du Congo, la Communauté internationale ainsi que la classe politique du bien-fondé de ce dialogue prôné par le président Tshisekedi.

« A ce jour, ce rêve est devenue une réalité et nous avons raison le dire encore haut et fort Tshisekedi est, et reste un visionnaire», a affirmé Lisanga Bonganga avant d'ajouter l'opposant historique et l'icône de la politique congolais, ont une équipe responsable et crédible pour représenter ladite politique à ces discussions.

Il s'agit de : Félix Tshisekedi , Martin Fayulu, Joseph Olengankoyi,

Lisanga Bonganga , Valentin Mubake, Jean Marc Kabund, Molisho, Kankonde, Delly Sessanga, Lutundula, Olivier Kamitatu.

En plus, il y avait la société civile représentée par deux familles politiques, notamment Christopher Ngoyi et Kampiamba, sans oublier la délégation du Front pour le Respect de Constitution» avec en tête le MLC, conduite par Eve Bazaiba, Me et Jacques Lungwana ...

Tout en soulignant que le président Kabila avait vu juste demandant aux Evêques de mener à bon port cette mission de offices, Lisanga a fait remarquer que le Président Tshisekedi, en qualité d'un homme constat et crédible, souscrit à travers représentants.

Le Coordonateur de la Coalition des Alliés de Tshisekedi a noté des points forts retenus dans le dialogue du Centre Interdiocésain :

- pas de révision - pas de troisième mandat pour le président Kabila.

Concernant les résultats obtenus, Lisanga se réjouit du fait que Rassemblement a obtenu le retour de Roger Lumbala du pays de ancêtres et la libération d'autres personnalités.

Il a rendu hommage aux évêques pour le travail abattu contrairement celui réalisé dans la précipitation par le diplomate togolais, Kodjo. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les travaux sont terminés, qu'il y a eu ni gagnant, ni un perdant parmi les protagonistes. plus grand gagnant de ce dialogue reste le peuple congolais », -t-il martelé.