Congo-Kinshasa: La CENI interpelle les leaders féminins

L'opération de révision du fichier électoral s'est clôturée avec plus ou moins 803.000 enrôlés sur les 835.000 attendus, soit un taux de réalisation de 96%. Pour Corneille NANGAA, ce sont des statistiques encourageantes issues de quatre antennes que comprend cette province, notamment Yakoma, Businga, Bosobolo, et Mobayi Mbongo. Seulement 45%

Le président de la CENI a expliqué le travail que son institution abat depuis le lancement de l'opération de révision du fichier électoral et son bien-fondé. Pour lui, le fichier électoral découlera de cette opération permettra à la CENI d'organiser les 11 élections prévues dans la Constitution. S'agissant des statistiques de l'opération dans le Nord-Ubangi, province pilote, le président de la CENI a fait observer à cette panoplie de leaders féminins inquiétude quant à la sensibilisation et la mobilisation des femmes.

C'était également en présence de Marie Louise MWANGE, Ministre nationale du Genre, Famille et Enfant, et Elodie NTAMUZINDA, membre de l'Assemblée Plénière de la CENI.

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), corneille Nangaa, a échangé le samedi 07 janvier dernier au Grand Hôtel de Kinshasa, avec 4 regroupements des femmes sur le processus électoral et les opérations de révision du fichier en cours dans 12 provinces de la République Démocratique du Congo (RDC). Les Quatre regroupements des femmes étaient constitués notamment des : « Réseau des femmes africaines », « Ministres et parlementaires », « Cause Commune », « Dynamique des femmes».

