Congo-Kinshasa: Primature - Carte blanche à Tshitshi

On a beaucoup spéculé, au courant de la semaine dernière, autour d'une crise latente qui a failli se faire jour au sein du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, avec pour toile de fond la bataille de la Primature. Mais au sortir du week-end, le mauvais vent semble passé. Et pour qu'aucune zone d'ombre ne puisse planer, plusieurs regroupements sociétaires de cette méga plate-forme politique ont déclaré ouvertement avoir donné carte blanche à l'UDPS d'Etienne Tshisekedi.

C'est notamment le cas du G7 avec le MSR de Pierre Lumbi, l'Unadef de feu Mwando Nsimba, l'Unafec de Gabriel Kyungu, l'ARC d'Olivier Kamitatu, le PDC de José Endundo, le MSDD de Christophe Lutundula et l'ACO de Dany Banza et de la Coalition des Alliés de Tshisekedi avec Lisanga Bonganga, la DC d'Eugène Diomi et autres. L'AR (Alliance pour la République) avec l'Envol de Delly Sessanga, le FCR de Jean-Bertrand Ewanga, le MLP de Franck Diongo... promet d'adhérer à la même position ce lundi.

Du côté de la Dynamique, la CDC de Gilbert Kiakwama, l'Ecide Martin Fayulu, Congo na Biso de Freddy Matungulu, les Fonus de Olenghankoy, le MPCR de Jean-Claude Vuemba... viennent de lancer message à l'unité du Rassemblement. Même si ce regroupement de l'opposition ne s'est pas encore exprimé au sujet de la Primature, on croit savoir que ses leaders ne vont pas cracher sur la main Tshisekedi.

Au regard de ce qui précède, tout porte à croire que le va accorder à Etienne Tshisekedi une « prime spéciale » pour constance et sa foi dans le combat pour l'obtention de l' politique au sommet de l'Etat en République Démocratique du Congo une échéance qui ne devrait pas dépasser 2017 et le contrôle gouvernement par la véritable opposition au pouvoir en place.

Dans dossier, la question de fond est de savoir à qui profiterait éventuelle guerre de positionnement à la Primature et au sein du gouvernement de Transition entre ceux qui revendiquent être compagnons de lutte dans la difficile épreuve de force contre forces politiques et sociales acquises au statu quo ante, c'est-à-dire, la conservation du pouvoir pour une durée indéterminée, soit par un référendum de complaisance, soit par le déverrouillage l'article 220 de la Constitution qui limite les mandats à deux.

Si l'option de laisser la Primature à l'UDPS est adoptée par majorité des affiliés du Rassemblement, ce qu'il faudrait exiger de parti, c'est le choix d'un technocrate répondant aux d'expérience professionnelle, de compétence, de probité morale, patriotisme, de fidélité à l'idéal du changement de gouvernance sein de l'exécutif national. Le débat devait porter non pas sur individus mais sur leur profil.

« Inspecteur » et « gestionnaire » : le respect des règles du jeu !

La Secrétaire générale du MLC (Mouvement de Libération du Congo), croit avoir jeté un pavé dans la mare en accusant Etienne Tshisekedi, désigné par un large consensus politique comme président du Conseil suivi de la Transition, de vouloir être à la fois « Inspecteur » (organe de contrôle) et « gestionnaire » (Premier ministre UDPS) aurait pu accorder du crédit à son observation, si pareille était une première dans l'histoire politique de la planète en et de la RDC en particulier ou découlait d'une violation délibérée textes. Or, tel n'est pas le cas.

A propos de la RDC, qu'il nous suffise de rappeler à l' qu'entre 2003 et 2006, sous le fameux régime 1+4, le pays fonctionné avec Jean-Pierre Bemba Gombo comme Vice- (gestionnaire) et Jeannot Bemba Gombo comme Sénateur (Inspecteur).

Comme par hasard, c'est le MLC qui s'était trouvé au centre du exemple, s'il faut le considérer ainsi, au lendemain de l' global et inclusif ayant sanctionné le dialogue intercongolais. l'époque, Roger Lumbala était ministre du Commerce et feu son oncle, Tshibwabwa Ashila Pashi, Sénateur. Quand le premier cité s'était limoger, en 2004, comme ministre du Commerce Extérieur, il laissé le poste à son épouse.

La Coordonnatrice du Front pour le Respect de la Constitution aussi se souvenir du cas de feu Bertin Kisimba Ngoy et de ceux nombreux sénateurs et députés ayant pour suppléants leurs épouses, enfants, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, etc. pourrait constituer un problème si le montage se faisait sous régime du copinage, du clientélisme, du régionalisme, du tribalisme, du clanisme.