Congo-Kinshasa: Haute Cour Militaire - Les greffiers exhortés à plus de responsabilité

A la suite de quelques griefs articulés contre les greffiers rattachés aux juridictions militaires de la RDC, dont notamment la soustraction des pièces des dossiers judiciaires, la falsification et l'altération des données sur les exploits et la volonté délibérée de ne pas communiquer ces pièces de procédure aux parties dans certains procès, auxquels il faut ajouter la corruption et la complaisance, le greffier en chef de la Haute Cour Militaire, le colonel Jean Philippe Nkiama Mata, a délivré le vendredi 6 janvier 2017, son diagnostic sur les problèmes des greffes militaires de notre pays.

Ces problèmes étant de nature à entretenir la culture de l'impunité, et à ternir l'image de marque du greffier militaire, devraient être bannis tribunaux militaires de garnison, des cours militaires et de la Haute Cour Militaire.

C'est pour améliorer le fonctionnement de tous les greffes, par respect des règles d'éthique et de la déontologie, le renforcement sens de responsabilité, à la lumière des recommandations général-major Delphin Nyembo faites aux officiers et sous-officiers la Justice militaire, lors de la première parade de l'année, que greffier en chef a insisté en priorité sur les règles d'éthique et déontologie, avec un accent particulier sur l'esprit de et de solidarité et l'amour fraternel qui doivent prévaloir greffiers militaires.

Au seuil de cette année nouvelle, le colonel Jean Philippe Mata en a profité pour présenter ses voeux de santé, de succès et prospérité à tous les greffiers de la RDC, avant de rappeler à occasion, l'esprit du serment prononcé par tout greffier avant son entrée en fonction. Ce serment, a-t-il dit, comprend série des devoirs clairement définis dans le code de militaire.

En tant qu'auxiliaire de la justice, a noté le responsable de les greffiers militaires, ces derniers ne doivent pas être aux secrétaires de parquet. Non seulement par leur serment, mais l'authentification des actes de cours et tribunaux militaires pièces de procédure, ainsi que les rapports particuliers qu' doivent entretenir avec les juges, les magistrats et les avocats, ainsi que d'autres justiciables. Ces rapports méticuleux et reposent sur le respect des lois et des procédures.

Le colonel Jean Philippe Nkiama Mata a fait savoir à ce sujet qu' greffier affecté à la Cour militaire de la Gombe, reconnu d'avoir fait disparaître certaines pièces dans un dossier judiciaire, fait l'objet de poursuites judiciaires, après avoir été suspendu. Il invité les greffiers à ne pas se laisser manipuler par les parties.

Le greffier en chef de la Haute cour militaire a, d'autre part, exhorté ses collaborateurs à s'ériger en remparts contre manipulations de certains juges ou magistrats, et des de certains justiciables en quête d'avantages judiciaires indus. A époque, les greffiers bénéficiaient d'un profond respect et dignes d'admiration. Ils n'étaient que quelques 20 et s'imposer.

Evoquant ce passé glorieux, le colonel Jean Philippe Nkiama Mata indiqué qu'à son arrivée en 1987 au greffe de la Cour militaire de Gombe, il avait trouvé entre 10 et 12 greffiers. Il avait l'organigramme et réorganisé les services de greffe dans juridictions militaires. Aujourd'hui, malgré la formation, de greffier déçoivent par la qualité de leurs procès-verbaux, comportement et leur tenue.