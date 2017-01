Burkina Faso: CNRST - Les travailleurs réclament un meilleur traitement

Le Syndicat national du personnel d'appui et de soutien à la recherche (SYNAPAR) a organisé un sit-in le mercredi 28 décembre 2016 dans l'enceinte de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) à Ouagadougou pour exiger entre autres l'octroi d'une indemnité spécifique, l'élargissement et l'amélioration de la prime relative à la recherche.

Les travailleurs du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) ne sont pas contents de leur situation administrative. Regroupés au sein du Syndicat national du personnel d'appui et de soutien à la recherche (SYNAPAR), ils ont observé un sit-in tenu le mercredi 28 décembre 2016 dans l'enceinte de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) à Ouagadougou.

Cette pause du personnel du CNRST dans le travail s'est effectuée de 7h à 12h pour protester ‘'vigoureusement" contre le mauvais traitement a lui réservé par les autorités administratives et politiques.

C'est dans une ambiance de revendications syndicales, que les militants et sympathisants du SYNAPAR avec pancartes en mains indiquant leurs revendications, ont fait part de leur mécontentement décliné.

Au même moment et au même lieu se tenait le Conseil d'administration (CA) du CNRST. Selon le Secrétaire général du SYNAPAR, Gombila Kaboré, personnel Administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS) appuie fortement la recherche, or il n'est pas valorisé, à la limite, il est abandonné.

«Nous nous sommes dit qu'il est important que cette instance qui est le Conseil d'administration puisse effectivement être notre porte-parole auprès de nos autorités politiques et administratives », a-t-il déclaré.

Selon le responsable syndical, depuis quelques années, des revendications ont été posées concernant la carrière du personnel ATOS dans la recherche où la question de la qualité et du professionnalisme est nourrie quotidiennement.

De son avis, c'est en profitant d'une session du CA, qu'ils peuvent avoir gain de cause. Car plusieurs démarches ont été entreprises mais se sont avérées comme un coup d'épée dans l'eau. « Les chercheurs comme vous le savez, sont la crème du pays.

Mais, malheureusement, nous ne sommes pas considérés et nous espérons qu'avec cette journée de protestation, le Conseil d'administration pourrait être notre porte-parole », a laissé entendre M. Kaboré.

Ces différentes démarches notamment la rencontre dans un premier temps du CA, a-t-il précisé, n'ont apporté aucune réponse positive aux préoccupations des travailleurs.

Assis et las d'attendre le Président du conseil d'administration (PCA) du CNRST, Hamidou Amadou Tamboura, pour donner leur message, les travailleurs se sont levées et dirigés vers la salle où se tenaient les travaux.

Face à cette pression syndicale, les membres du CA ont suspendu leur session pour recevoir le personnel. Séance tenante, les doléances avant d'être reçues, ont été portées à leur connaissance.

Il s'agit d'une plateforme minimale de quatre points à savoir la mise en œuvre des fonctions d'attachés de Recherche et d'Ingénieurs de recherches (TOES) sans délai avec l'effectivité du reversement du personnel dans la nouvelle grille, l'octroi de l'indemnité spécifique du personnel ATOS CNRST, le respect de la délibération du CA du CNRST portant élargissement de la Prime de participation à la recherche (PPR) en sa session de décembre 2015 à tout le personnel ATOS/CNRST et l'amélioration de son taux.

Le PCA, par rapport à ces éléments de revendications, a rassuré les travailleurs que leur message va être porté au niveau adéquat.

Il les a par ailleurs félicités pour la forme qu'ils ont adoptée pour leur combat avant de les inviter à plus de dialogue ouvert.

Visiblement satisfait à mi-chemin, les travailleurs ont rejoint calmement leur place assise pour continuer leur sit-in, chose qu'ils ont signifié au PCA.