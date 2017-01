Ile Maurice: Police - Campagne de sensibilisation sur la sécurité dans les établissements secondaires scolaires

communiqué de presse

En ce début de la rentrée scolaire, la sécurité et la prévention sont deux thèmes essentiels qui constituent des sujets de préoccupation à la fois pour les élèves et les parents, mais également pour les enseignants. Qu'il s'agisse de drogue, de sécurité routière ou de lutte contre les incivilités, l'école peut constituer un lieu privilégié pour aborder ces sujets et sensibiliser les jeunes aux dangers auxquels ils peuvent être exposés quotidiennement.

Ainsi, la rentrée scolaire est l'occasion pour la Police de sensibiliser les élèves du cycle secondaire sur diverses thématiques. La Crime Prevention Unit et la Brigade pour la Protection des Mineurs se rendront dans plusieurs établissements secondaires à travers le pays en vue de sensibiliser les parents sur leurs responsabilités d'assurer que leurs enfants soient pris en charge dès le début pour qu'ils deviennent éventuellement des citoyens disciplinés et respectueux de la loi. De plus, lors de ce premier contact avec les parents, les policiers les prodigueront des conseils visant à encourager leurs enfants à ne pas s'adonner à des comportements antisociaux, des crimes et l'abus de substances illicites.

Selon le sergent Purhoa de la Brigade pour la Protection des Mineurs (Port Louis Sud), il s'avère nécessaire de rallier les efforts et l'engagement de tout un chacun notamment l'administration des écoles, les parents, la famille, les élèves et autres parties concernées en vue d'assurer la sécurité de ces élèves. 'Les séances de sensibilisation se focaliseront sur les mesures de sécurité à prendre, les endroits à risque à éviter où les élèves peuvent être attaqués, se blesser ou se noyer. Nous mettrons l'accent également sur les risques de perdre des gadgets tels Ipad, Ipod, téléphones portables, et argent au collège', souligne-t-il.

Les services de police sont sollicités tout au long de l'année par les chefs d'établissements et des enseignants pour des interventions sur des thématiques en rapport avec le contexte pédagogique des établissements, ou avec des problématiques en lien avec les préoccupations des élèves. Ainsi, la Police mène également des campagnes de sensibilisation ciblées sur des thèmes spécifiques à travers l'établissement d'un plan d'action en collaboration avec l'administration scolaire. L'année dernière, environ 32 000 parents, enseignants et élèves ont été sensibilisés à travers des interventions organisées par la Police.