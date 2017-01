La culture du café a occupé dans le passé une place prépondérante dans l'économie de la RDC. La contribution de cette culture a été de tous les âges, d'une importance dans les revenus des personnes ou industries engagées dans la filière. C'est le cas notamment, des planteurs, Commissionnaires (acheteurs), Usiniers, Fournisseurs des intrants (emballage), Transporteurs, les Offices étatiques et Transitaires.

Patrice Musoko Mbuyi, Président de l'ASCOVI est d'avis que le café a été la culture de rente qui a permis la sédentarisation des populations rurales et en a limité l'exode rural. Autour de cette culture, dans le milieu rural, se développaient diverses cultures vivrières susceptibles d'assurer la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté de la population rurale.

Dans son analyse, il affirme que cette culture a permis également à la population rurale d'accéder facilement aux soins de santé et à scolariser les enfants.

Pour perpétuer cette politique économique et sociale noble, l'Etat colonial créa trois offices Agricoles au Congo, à savoir : l'Office du café Robusta (OCR) à Kinshasa, l'Office des Produits Agricoles et Elevage de Kibali-Ituri (OPAEKI) à Bunia et, enfin, l'Office des Produits Agricoles du Kivu (OKAPI) à Bukavu.

Au fil des années, ces trois Offices furent fusionnés pour donner naissance à l'Office Zaïrois du Café (OZACAF), devenu, plus tard, l'Office National du Café (ONC).

Il démontre, en outre, que pour relancer les activités du secteur caféier, après la politique suicidaire de la zaïrianisation en 1973 et l'éclosion de la trachéomycose du caféier (maladie fongicide), le Bureau Central de Coordination (BCECO), à travers la Banque mondiale, avait financé, en 2006, des études des filières des produits agricoles d'exportation.

En octobre 2010, l'USAID, par l'intermédiaire de l'organisme BIZCLIR, avait organisé à l'Hôtel SULTANI, à Kinshasa, un colloque sur «l'amélioration du climat des affaires dans le secteur agricole».

Les recommandations issues de ces travaux sont restées lettre morte. Car elles, se plaint-il, auraient pu permettre aux mandataires de l'Office National du Café (ONC) de sauver le secteur caféier qui est, comme signalé ci-haut, vital tant pour l'économie de la RDC que pour la survie des populations rurales productrices du café qui, aujourd'hui, sont plongées dans une misère indescriptible dans les zones dites de grandes production du café, telles que : Les Bas et Haut-Uélé, les Nord et Sud-Ubangi, le Sud de l'Equateur, le Sankuru, le Maï-Ndombe, le Kwilu et le Kongo-Central, sans oublier, bien sûr, l'Ituri, le Nord et le Sud-Kivu.

Au lieu de s'efforcer à la relance du secteur caféier qui peut entraîner, à coup sûr, la redynamisation des activités de l'Office National du Café (ONC), les responsables actuels de l'Office National du Café, explique le président de l'Ascovi, par manque d'imagination ou peut-être consciencieusement et profitant de l'impunité qui règne au pays, ont opté pour un raccourci consistant en la spoliation du patrimoine national issu de ces trois Offices par la vente des immeubles à travers le pays.

Ainsi, le Comité actuel dont la mission première était de gérer le secteur, n'enregistre-t-il pas d'avancées. Car, il appert que depuis 2008, l'ONC n'a pas exécuté aucune exportation de café à partir de Kinshasa. Désespérés, la plupart des planteurs de caféier ont transformé leurs plantations de caféier en des champs de cultures vivrières pour la survie alors que jadis, les exportations du café marchand, rapportaient au pays, une moyenne de 150.000.000 dollars américains par an et le secteur caféier occupait la 2ème position mondiale après le cuivre.