Congo-Kinshasa: Avec les fonctionnaires de son ministère. ESU - Steve Mbikayi partage sa vision pour une action commune !

C'est un climat de paix et de dialogue permanent qu'ils veulent instaurer dans leur secteur. Il s'agit de Steve Mbikayi Mabuluki et Christophe Mboso, respectivement Ministre et Vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.

Le samedi, 7 janvier dernier, ils ont eu une rencontre de haute envergure avec le personnel de l'administration centrale de leur Ministère. Comme objectif, non seulement faire connaissance avec les cadres et agents du Ministère, mais aussi de donner les lignes directrices qui devront guider, désormais, l'action et le travail communs dans cette administration publique. Pour le nouveau Ministre, qui veut plus écouter que parler, il faut cerner les vrais problèmes de son administration publique et faciliter une bonne gestion des services.

L'administration publique reste la moelle épinière de l'action gouvernementale. Et, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire le sait très bien. C'est dans cette optique qu'il a échangé, dans son cabinet de travail, avec la Secrétaire Générale de l'ESU, mais aussi avec les directeurs des différents services de son secteur. Il a promis d'encourager et d'assurer une étroite collaboration entre les directions du Secrétariat général dans le respect des attributions de chaque service, pour répondre et réussir dans l'accomplissement des missions de son ministère. «Pour cela, il est indispensable que nous instaurions un climat favorable à un dialogue permanent. Il me semble opportun de rappeler encore une fois de plus que l'administration que vous constituez est le gage de la continuité des services publics de l'Etat. Vous êtes, les uns autant que les autres, la mémoire de notre secteur.

Il est donc important que conscient de cet attribut, votre travail soit de la meilleure qualité possible», a-t-il lancé. A en croire ses propos, ces qualités de travail doivent impacter positivement le fonctionnement des établissements dépendants du Ministère. Mais, il a aussi ajouté que le secteur de l'Enseignement supérieur et universitaire de notre pays est aujourd'hui confronté à de multiples problèmes qui ne lui permettent pas de remplir efficacement sa triple mission : d'enseignement, de recherche et de service à la communauté.

Parlant des maux qui rongent son secteur, Steve Mbikayi a cité, entre autres, la lenteur administrative, les trafics d'influence, le manque de professionnalisme dans le traitement de dossier, les mauvaises conditions de travail des cadres et agents, la rupture entre le Cabinet et l'administration, le chevauchement des attributions, le non respect des textes légaux et réglementaires, la politisation de l'administration, la faible visibilité, la gestion peu efficiente et inefficace des programmes dans le cadre de la coopération avec les partenaires techniques et financiers.

Face à ces nombreux problèmes, le Patron de l'ESU est conscient qu'il faut agir et vite. «La première de ces mesures n'est rien d'autre que l'homme et son travail. Ce n'est qu'avec votre concours, avec votre participation, votre sérieux et votre abnégation que nous pourrons espérer redresser tant soit peu la barre de ce secteur, pour le temps que nous passerons à la tête de cette administration », a-t-il indiqué.

Pour Steve Mbikayi, le secteur de l'ESU a vocation d'être un milieu d'excellence, de performance et d'efficience. Pour lui, ces aspects ne doivent pas seulement être le fait des établissements sur lesquels son ministère exerce la tutelle, mais aussi doivent caractériser son administration. C'est pour raison, dit-il, que je vous invite à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que notre administration se distingue positivement et que les universités, les instituts supérieurs tant publics que privés puissent trouver dans notre manière de travailler, un modèle à suivre, une motivation pour mieux faire et un appui dans la réalisation des missions dévolues à chacune des composantes.

La recette Mbikayi pour arriver à la réussite

Steve Mbikayi a proposé sa petite recette à toute l'administration pour la réussite de son mandat à la tête de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Il s'agit, entre autres, de la ponctualité et la régularité ; la célérité et le sérieux dans le traitement des dossiers ; la discrétion vis-à-vis du monde extérieur dans la gestion de l'information ; la collaboration et l'échange d'informations en temps réel au niveau interne ; la convivialité et le respect au niveau interne vis-à-vis du monde extérieur ; la gestion responsable des installations et de l'outil de travail ; le recours progressif et efficient aux technologies de l'information et de la communication ; la connaissance, le respect et la sensibilisation des textes légaux et règlementaires régissant le secteur ; le respect de la procédure administrative et de la hiérarchie dans le fonctionnement des services, etc.

Le grand point pour le nouveau Ministre reste, par ailleurs, la réforme du secteur. «L'Engagement dans le processus de réforme du secteur de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui reste un défi majeur pour l'administration, est de travailler sur base de la gestion axée sur les résultats, grâce à des compétences acquises et valorisées par l'expérience. Nous devons résolument nous y pencher», a-t-il insisté.

Avant de conclure son mot, le Ministre a présenté ses vœux les meilleurs à tous les membres de son administration.