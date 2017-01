Congo-Kinshasa: Capitalisation des acquis - La NSCC termine avec succès le projet sur la participation massive des femmes au processus électoral

*Dans le domaine de l'appui au projet Promotion de la culture démocratique, électorale et participation citoyenne, de nombreux outils et modules existent à la Nouvelle Société Civile Congolaise.

Un grand nombre d'entre eux se concentrent sur la période avant les élections. Les perspectives de la NSCC pour la participation de la femme au processus électoral vont dans le sens d'intervention plus large. C'est ce que la NSCC a réalisé avec les deux sites de projet pilote Nioki et Lukala. L'atelier a formulé des recommandations quant à la poursuite de ce projet qui a produit des effets positifs sur le terrain. Pendant deux jours, les participants ont eu l'opportunité d'apprendre du Consultant Bob à gérer ce projet dans l'avenir et surtout, à partager les expériences stratégiques, méthodes et outils de mise en œuvre dans le cadre de leurs activités. Après cet atelier, les superviseurs des dynamiques seront mieux structurées afin de valoriser les pratiques pertinentes de capitalisation continue, déjà positives et identifiées sur terrain, des activités et choisir les supports appropriés pour la diffusion des connaissances en fonction de différentes cibles concernées dans le processus électoral : la femme. Les résultats de l'atelier devront inspirer les étapes suivantes de ce projet.

Diakonia et Sida font œuvre utile en soutenant la NSCC dans la réalisation de ce projet.

Au fait, il s'agit-là d'un projet qui est inscrit dans le cadre du plan stratégique 2016-2020 de Diakonia pour 5 ans, allant de 2016 à 2020.

En vue d'orienter sa gestion vers la réalisation des changements attendus, sa première année de mise en œuvre, l'année 2016, a servi d'année pilote dont l'évaluation devra recadrer le projet pour les quatre prochaines années. La participation équitable des citoyens est une exigence fondamentale pour toute démocratie et une condition pour le développement durable est la lutte que mène la NSCC. Sa réussite passe indéniablement par une gouvernance dynamique responsable et juste. La première phase de ce projet est considérée, selon les échanges des superviseurs, comme une étape franchie avec succès dans un cadre d'action commune autour de la Promotion de la culture démocratique, électorale et participation citoyenne.

Jean Fall, Directeur de Diakonia, un organisme qui soutient financièrement ce projet avec Sida, a encouragé l'approche méthodologique de cette session qui s'oriente vers le renforcement des capacités des participants sur la théorie de changement, la notion de monitoring sur le respect des droits de l'homme dans les zones rurales, et la notion de plaidoyer et monitoring sur les droits et participation de la femme dans le processus de prise de décision. Il a félicité, par ailleurs, cette initiative dont un des résultats majeurs consistera à doter, en même temps, l'organisation partenaire, la NSCC et Diakonia, d'un projet revu sur base de la mutualisation des efforts et des expériences de 2016, des communautés de base de Lukala et de Nioki.

En effet, la NSCC conduit, il y a neuf mois, un projet pilote sur la culture démocratique électorale et participation de la femme au niveau de Nioki, dans la province de Maï-Ndombe et à Lukala, dans la province du Kongo Central. Pour Jonas Tshiombela, Coordonnateur de la NSCC, cet atelier réunit les dynamiques mises en place pour échanger sur leurs propres expériences à partir des acquis de leurs activités. "Le premier objectif de cet atelier est la capitalisation des acquis de ce projet afin de voir les points forts et les points faibles et trouver les voies et moyens pour améliorer". Il a mis à la disposition de participants, un consultant pour évaluer les travaux réalisés afin de tirer les leçons qui vont orienter les prochaines activités de ce projet.

Dans sa démarche, la NSCC, à travers ce projet, mène une lutte pour la représentativité de la femme au processus électoral.

L'occasion faisant le larron, Jonas Tshiombela a effectivement évoqué la participation de la femme au Gouvernement Badibanga qui est à hauteur de 14,7 %. "C'est une sous- représentativité qui viole la Constitution de la République. Et, la NSCC s'engage à mener le plaidoyer auprès des décideurs pour l'amélioration de la participation de la femme. Nous pensons que le gouvernement qui sera bientôt mis en place doit tenir compte du rôle que la femme doit jouer, parce qu'ici, il s'agit de postes consécutifs à la nomination et non aux élections. Nous souhaitons qu'on ait un gouvernement de 50 % hommes et de 50 % femmes", a-t-il soutenu.

Bibiche Ngavele, superviseur de la Dynamique de Lukala a déclaré, pour sa part, que : "Depuis que nous avons commencé avec ce projet, il y a déjà un changement. Nous travaillons sur la participation de la femme au processus électoral. Dans le milieu rural, les femmes acceptent difficilement certaines choses par rapport au processus électoral. Mais, à partir de ce projet, les femmes arrivent à comprendre le processus électoral. C'est pourquoi, nous avons lancé un message sur nos calicots : "la carte d'électeur, c'est ma force". Je crois que lorsque la CENI va lancer l'opération d'enrôlement chez nous, la participation de la femme sera massive. A notre niveau, nous sommes rassurés que l'objectif de ce projet sera atteint".

Alexis Mputu a, en ce qui le concerne, rassuré que ce projet a apporté une connaissance importante sur les élections parce qu'au fil de temps, "nous remarquons que les mamans nous suivent au bureau, même à la maison pour s'imprégner de ce projet. Avec les médias, nous avons déjà à éveiller les consciences. Avant que le projet n'arrive, nous avons constaté que le peuple ne connaissait pas ses droits. Par exemple, la carte d'électeur pour la population de Nioki était plus pour se servir comme la carte d'identité tout simplement parce qu'elle n'a compris son devoir et son droit". "Aujourd'hui, à Nioki, la population a compris parce que nous avons expliqué à partir de module de la NSCC que la force, c'est la carte d'électeur que nous aurons. "Nous avons compris que ce projet peut s'étendre non seulement à Nioki mais, également, à toute la province de Maï-Ndombe pour que la population saisisse de quoi s'agit-il autour des élections.