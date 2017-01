Congo-Kinshasa: Respect de la Constitution / Primature - le Rassemblement hors jeu !

La situation politique va mal. Et même très mal.

Au centre de la polémique, l'accord issu des négociations directes sous les auspices de la CENCO. Cet accord, faut-il le noter, offre beaucoup plus d'avantages au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, famille politique d'Etienne Tshisekedi, excluant ainsi les signataires de l'accord du 18 octobre dernier à la cité de l'Union Africaine. Les voix se lèvent de partout, des contestations se multiplient au jour le jour, pour dire non à cet accord au regard de son caractère non inclusif. Ne fallait-il pas attendre l'application intégrale de l'accord de la cité de l'union africaine ? Pourquoi le Rassemblement se montre-t-il gourmand ? Des questions restent posées à ce sujet. A ce jour, la République se retrouve avec deux accords. Lequel faut-il appliquer ? Et pourquoi l'un et pas l'autre ? La vérité reste têtue et elle démontre qu'à ce jour, rien n'est encore gagné pour le Rassemblement en ce qui concerne notamment la primature.

Plus les jours passent, mieux échappe de justesse la primature au Rassemblement. Aujourd'hui bon nombre des personnes se posent la question sur le pêché qu'a commis Samy Badibanga pour mériter tant de haine ? Pourquoi donner la primature quand on sait qu'au fond, c'est une coquille vide. Ce regroupement politique se voulant si grand, ne compte même pas 30 Députés en son sein. Qu'est-ce qui rassure que si, par chance, la primature est accordée à cette famille politique, le parlement va investir ce gouvernement ? Fortement contesté, l'accord du centre interdiocésain ne résout pas tout les problèmes, bien au contraire, soutient l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Ce qui démontre clairement que les uns ont gagné sur les autres. Donner la primature à une coquille vide, relève de la pire injustice. Certaines personnes accusent les Evêques de faire trop de concessions au Rassemblement. Il y a lieu de rappeler que cet accord offre la primature et le Conseil National de suivi au Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement que dirige Etienne Tshisekedi. Or, faut-il insister, à ce jour, l'UDPS, qui réclame la primature, n'a aucun Député National au Parlement, car, tous ceux qui ont été élus sur sa liste, ont été radiés par Etienne Tshisekedi.

«Etienne Tshisekedi ne peut pas se dédire, car il a lui-même chassé tous ceux qui ont été élus sur sa liste, parce qu'ils ont accepté de siéger», s'est confié à La Prospérité, un acteur politique. Rechercher la primature, est une guerre perdue d'avance pour le Rassemblement.

«Et si les différentes manifestations qui, d'ailleurs, ont causé la mort à quelques centaines de congolais, avait pour objectif de réclamer la primature ? A voir les différentes déclarations des membres du Rassemblement, on croirait que la plateforme que dirige Etienne Tshisekedi convoitait, depuis longtemps la primature, chose qu'elle n'aura pas aussi facilement qu'elle le croit », a dit un acteur politique qui a requis l'anonymat.

Il y a lieu de rappeler que pour avoir la primature, il faut sans nul doute avoir un soutient considérable de la représentation nationale, en vue de permettre au premier ministre issu de ses rangs d'obtenir l'investiture et de mener à bien sa mission. C'est ici qu'il faudra rappeler les prescrits de la Constitution, plus précisément en son article 78 qui stipule ce qui suit : «que le Président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ». A lire ces dispositions constitutionnelles, le Rassemblement, dont le Chef de file n'a jamais reconnu l'actuel parlement, risque de se buter devant l'impossibilité de réunir la majorité nécessaire autour du futur premier ministre qu'il présentera au chef de l'Etat pour nomination, conformément au compromis politique du Centre Interdiocésain.

Bien plus, malgré l'euphorie qui s'observe dans ses rangs, les choses ne semblent pas aussi faciles qu'on ne le croit. Pour nommer un nouveau premier ministre, le poste doit être vacant. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, surtout que Samy Badibanga est en fonction. La constitution elle-même dispose qu'il y a vacance à la primature dans deux hypothèses seulement, à savoir la démission volontaire de l'actuel premier ministre, une hypothèse peu probable dans les conditions actuelles où Samy Badibanga, député le mieux élu du Mont-Amba, à Kinshasa, chef de file d'un grand groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale, n'a aucune intention de se faire marcher sur les pieds. Deuxième possibilité, la chute du gouvernement par motion de censure. Encore une hypothèse inimaginable dans ce contexte où les 300 députés nationaux qui ont soutenu et continuent à faire confiance à Samy Badibanga ne sont pas, en toute logique, disposés à vivre un tel scenario. La question qui reste à poser est sans doute celle de savoir comment le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pourra prendre la primature. Tout compte fait, la plateforme de Tshisekedi n'a que trente (30) députés, l'UDPS n'ayant pas reconnu ses élus depuis le début de la deuxième législature de la troisième République. L'attribution de ce poste au Rassemblement n'est que la conséquence d'un arrangement particulier. Il apparait clairement qu'un arrangement pris par 32 citoyens n'a aucune valeur ni pouvoir de contredire toute une constitution. Parlant de cet arrangement justement, il faudra dire que le Rassop est au bord de l'implosion. Chacune de ses différentes tendances ne jure que par ce poste stratégique.

Tous les yeux sont rivés sur Etienne Tshisekedi, qui doit comme le fait le Saint père en toute discrétion, désigner l'oiseau rare. Celui-là, estiment certains analystes bien que proposé, ne sera pas immédiatement nommé par le Chef de l'Etat tant que les préalables évoqués ci-haut n'auront pas trouvé solution. A en croire toutes les déclarations faites dans la presse ces derniers jours par les différents cadres du Rassemblement, il ne fait l'ombre d'aucun doute, qu'il y a péril en la demeure.

Au-delà de sa cohésion interne qui est mise à rude épreuve, l'arrogance des cadres de cette plateforme politique risque de jouer contre eux dans quelques mois.

Quant aux évêques membres de la conférence Episcopale du Congo, ils ont fait leur travail en dépit des injustices qui l'entourent. Après leur rencontre, vendredi 6 janvier avec le premier ministre Samy Badibanga, les prélats se sont rendus compte que leur tâche n'est pas facile. Ils sont appelés à corriger les erreurs , s'il y en a eu dans leur accord, pour ne pas jeter comme de mal propres 67 dignes fils du pays, qui n'auront eu comme tort que d'avoir participé au dialogue national de la cité de l'union africaine pour éviter le chaos au pays. Les 67 membres du gouvernement sont autant congolais que ceux du Rassemblement. Il n'est donc pas question d'une victoire des uns sur les autres. Il faut donc négocier avec Badibanga et les siens.