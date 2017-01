Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de l'Accord de la CENCO / MSC - Batumona insiste sur la cohésion au sein du Rassemblement

Très peu des Congolais se soucient du devenir de la République Démocratique du Congo, cette mère patrie prise en tenaille par diverses crises politique et d'insécurité récurrentes lui imposées par la classe politique. Ce n'est pas le cas pour l'Honorable Laurent Batumona, président du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC) qui, larmes aux yeux, regrette la manière dont l'Accord politique du 31 décembre 2016, pour lequel, les Evêques catholiques membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), ont mouillé leurs soutanes jusqu'à se priver des sommeils, commence déjà à être torpillé. C'est une sorte de récusation, à peine voilée, lorsque la Majorité présidentielle taxe cet Accord de manque d'inclusivité, affirment des analystes.

Laurent Batumona est de ceux qui pensent que la mise en œuvre rapide dudit accord va inférer sur le déséquilibre économique et la misère noire qu'endure la population congolaise. C'est pourquoi, insiste-t-il, la bataille des postes au sein du gouvernement ou dans d'autres institutions de la transition ne puisse vider la substance d'un accord obtenu au prix d'énormes sacrifices.

L'homme promet de se battra jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas implosion au sein du Rassemblement, à cause des postes. Autrement dit, il voudrait voir le Rassemblement garder la même cohésion, l'unité dans la diversité autour du président du Comité des Sages, M. Etienne Tshisekedi, Président de l'UDPS, au lieu de verser dans des querelles stériles de positionnement.

Pour Batumona, en effet, l'Accord de la CENCO est avant tout une victoire du peuple qu'il faille sauvegarder.

Malheureusement, il y a de quoi déplorer une impasse car, les travaux qui se poursuivent dans le but de trouver un arrangement particulier sur la mise en œuvre de l'Accord sont loin de rencontrer l'unanimité des parties prenantes, qui sont, d'une part les signataires de l'Accord du 18 octobre 2016 et, d'autre part, les non signataires.

De l'avis de l'Honorable Batumona, les sacrifices endurés par la population congolaise, plus précisément les jeunes de Masina, Kimbanseke, Lemba, Ngaba, Selembao, Bandalungwa, Ngaliema (... ), ne doivent pas rester vains ou jeter en pâture.

Aussi, argue-t-il, la majorité ne doit pas jeter le grappin sur 70 millions de Congolaises et Congolais qui ne jurent, aujourd'hui, que sur l'effectivité de la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 pour sortir de la crise.

Président de la plateforme "Front du peuple", l'Honorable Batumona s'inscrit en faux au sujet de la démarche de la Majorité au pouvoir qui veut bien abjurer l'Accord de la CENCO à travers une saisine de la Cour Constitutionnelle. C'est un rétropédalage suicidaire au moment où toute l'attention de la population congolaise, des Etats-Unis d'Amérique, du Conseil de Sécurité de l'ONU, de l'UE et l'UA... , reste focalisée sur ledit Accord du 31 décembre 2016. Quel pêché, les Congolais auraient-ils commis pour mériter un tel avilissement? Se demande-t-on.

Plus que limpide, le président du MSC, au sein du Front du Peuple, dit qu'Etienne Tshisekedi ne s'est jamais arrogé la qualité de président de Conseil national de suivi. Ce sont les négociateurs aux assises de discussions directes qui ont estimé le récompenser à la suite de la longue et périlleuse lutte qu'il a menée des années durant pour la démocratie et l'avènement d'un Etat de droit.

Quid du chapitre III de l'Accord ?

Le Premier Ministre exerce la plénitude des prérogatives lui dévolues par la Constitution en tant que Chef du Gouvernement.

Le Gouvernement de la République est dirigé par le Premier Ministre présenté par l'Opposition politique non signataire de l'Accord du 18 octobre 2016/Rassemblement et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution.

Du Mécanisme de Suivi de l'Accord

L'Accord dit qu'il sera présidé par le président du Conseil des Sages du Rassemblement. C'est explicite et sans ambigüité. La structure comprend 28 membres issus des parties prenantes. Elle a deux organes: une plénière et un bureau. Ce dernier aura un président, trois vice-présidents, un rapporteur et un questeur.

En quoi, Tshisekedi s'est arrogé un pouvoir qu'il n'en avait pas auparavant? S'interroge un analyste politique. C'est comme pour dire que la démarche de vouloir prendre la présidence du Conseil National de suivi, menée par le Front pour le Respect de la Constitution reste sans objet.

Inquiétude quant aux séquences électorales compactées

Le président Batumona a, cependant, exprimé ses vives inquiétudes quant aux séquences électorales compactées à savoir : la présidentielle, les législatives nationale et provinciale, en un seul jour. Il estime que cela ne permettra nullement au peuple de faire un meilleur choix, dans la rapidité et sérénité.

Toutefois, le Front du Peuple dont le MSC demeure la locomotive invite le Rassemblement à la cohésion et à l'unité pour ne pas céder aux ruses du "diable". A la population, il l'invite d'être vigilante et de protéger ces acquis.

Le MSC réitère sa confiance aux Evêques qu'il invite à ne pas baisser la garde et à maintenir la mission de bons offices jusqu'à l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016.