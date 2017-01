Congo-Kinshasa: Impasse !

opinion

Certainement qu'ils vont reprendre du travail la semaine qui s'ouvre aujourd'hui. Il s'agit, en effet, de Marcel Utembi, Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, et de l'Abbé Donatien Nshole, Secrétaire général de la CENCO, qui, tous deux ont marqué une pause le week-end dernier, laissant la tâche au secrétariat de leur institution, au Centre Interdiocésain, de recevoir les propositions des parties prenantes sur les arrangements particuliers.

S'il est donné pour acquis que le Rassemblement s'y était déjà conformé, l'équation est encore à plusieurs inconnues pour les Evêques, pour obtenir l'adhésion de tous les participants. Pourquoi ? Parce qu'il est des abonnés absents au repas. Dans cette catégorie, il y a d'abord ceux qui n'ont pas encore signé cet accord et donc, à l'étape actuelle, ne se sentent pas obligés de déposer leurs propositions. C'est le cas du Front pour le Respect de la Constitution, dont le Mouvement de Libération du Congo (MLC de Jean-Pierre Bemba) et ses Alliés, auxquels il convient d'ajouter d'autres membres du Gouvernement, notamment le Ministre d'Etat du Plan, Jean-Lucien Bussa, et le Vice-premier Ministre José Makila.

S'agissant de la position du Front pour le Respect de la Constitution, il ressort que la tergiversation quant à la signature tient au principe. Plateforme majeure, le Front ne peut s'expliquer que rien ne puisse tomber dans son escarcelle, alors que la majorité présidentielle bénéficie du maintien à la tête du pays du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, et que le Rassemblement puisse rafler la Primature et le Conseil National de Suivi. Et, pour signer cet Accord, les Evêques sont appelés à corriger la copie, pour plus d'inclusivité ; ce que recherche Joseph Kabila.

Ensuite, ceux qui ont déjà signé l'Accord du 31 décembre 2016, mais qui n'ont pas déposé leurs propositions. Il s'agit de la méga plateforme Majorité présidentielle. Il en est ainsi des autres participants aux assises du Centre Interdiocésain, à l'image de Vital Kamerhe, des membres de l'actuel Gouvernement, dont le Ministre d'Etat Azarias Ruberwa, et le Ministre Steve Mbikayi, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. A ne considérer que ce cas, l'impasse dans l'application de l'accord susvisé saute aux yeux.

En outre, il y a cette question qui commence à prendre de plus en plus corps dans le marigot politique congolais. C'est la tentative de vouloir saisir la Cour constitutionnelle, pour conformité de l'Accord du 31 décembre 2016. Plusieurs ténors de la majorité sont en pointe, et ne cachent pas leurs intentions. Là aussi, sans qu'il ne soit besoin de le dire, soumet à caution l'application de l'Accord du Centre Interdiocésain. Pour le reste, s'il faut inclure les différentes récriminations de certains partis politiques de la Majorité présidentielle, qui estiment que certaines mentions contenues dans cet Accord violent certains textes légaux, notamment la question de dédoublement des partis politiques, il y a de quoi soutenir que l'impasse se cristallise.

Toutefois, il revient aux Evêques, fort de leur sagesse légendaire, d'amener les uns et les autres à transcender ce qui apparait comme une somme de divergences, en faisant prévaloir l'intérêt général, la paix sociale ainsi que l'avenir radieux des Congolais. Aux acteurs politiques de faire aussi preuve de bonne volonté, pour éviter à la République le chaos.