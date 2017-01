Congo-Kinshasa: Echos des joueurs congolais - La FIFA autorise Trésor Mputu à reprendre ses activités

L'attente aura été longue pour l'ancien capitaine des Corbeaux et des Léopards, Trésor Mputu Mabi qui n'a plus joué au football il y a pratiquement deux ans. En réponse à la dernière requête de la Fecofa, la Fédération internationale de football association (Fifa) vient, enfin, d'autoriser Mputu à retrouver son job. Il est qualifié comme joueur du Tout-Puissant Mazembe. Tandis que le club angolais de Kabuscorp apprend-on, doit payer une somme de 1.500.000 USD et des pénalités au TP Mazembe, pour n'avoir pas soldé la totalité de frais de transfert de Trésor Mputu.

En tout cas, c'est la fin d'un feuilleton qui a commencé au mois de janvier 2014 lorsque Trésor Mputu décide, de lui-même, de quitter Mazembe pour aller jouer en Angola, chez Kabuscorp. Parce qu'il quitte de lui-même, tenez, le transfert ne se fera pas comme il se doit. Le club angolais verse une partie des frais, et se contente du « trésor », le chouchou du Tout-Puissant Mazembe. En Angola, Mputu ne jouera pas assez de match à cause d'une blessure qui l'amènera en Europe pour des soins. De son retour en Angola, les violons ne s'accorderont pas avec son entraîneur, et, c'est le début des problèmes. Au finish, Mputu va de lui-même comme toujours, quitter l'Angola pour Kinshasa. Nous sommes au mois d'avril 2015. Kabuscorp crie au non-respect du contrat, et la Fifa suspend momentanément Trésor Mputu, le temps pour elle de s'imprégner du dossier.

Par la suite, le dossier prendra une autre tournure, car, des sources isolées vont laisser entendre que Trésor Mputu Mabi aurait été obligé de payer une somme de 2 millions UDS au club angolais de Kabuscorp pour n'avoir pas conclu le contrat. Non ! La Fifa a enfin décidé le samedi 7 janvier 2017, de rétablir Mputu dans ses droits, c'est-à-dire, de poursuivre sa carrière de footballeur au sein du TP Mazembe, et au club angolais de payer une somme de 1.500.000 USD pour n'avoir pas soldé la totalité des frais de transfert du joueur. L'on ne sait pas encore si Kabuscorp est d'accord avec la Fifa, mais tout ce que l'on sait, ce que Trésor Mputu est autorisé à retrouver ses bottines. Et, la Facofa l'a qualifié comme joueur du Tout-Puissant Mazembe. Si Mazembe a un match même aujourd'hui, Mputu jouera sans problème.

Qui est Trésor Mputu ?

Trésor Mputu est un footballeur international congolais né le 10 décembre 1985. En 2006, il participe à la Can en Egypte avec la RDC et inscrit 1 but face au Togo. En 2007, il découvre avec le TP Mazembe les compétitions interclubs de la Caf, où il est sacré meilleur buteur avec 9 réalisations, et il est plébiscité meilleur buteur mondial de l'année par l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) pour avoir inscrit 20 buts internationaux durant l'année 2007.

En 2009, il remporte le Chan avec l'équipe nationale locale de la RDC, et il est élu meilleur joueur de cette compétition. Cette même année, il remporte la Ligue de champions de la Caf avec le Mazembe. Et, il va même à la Coupe du Monde des clubs. En mars 2010, Mputu est élu meilleur joueur africain évoluant sur le continent par la Caf. En 2013, il participe de nouveau à la Can et inscrit comme en 2006, 1 but contre le Ghana. Au mois d'août 2010, Mputu avait écopé d'une suspension de 12 mois pour avoir agressé un arbitre lors d'un tournoi amical disputé au Rwanda.