Congo-Kinshasa: 3 ans après la mort d'Emeneya. « Match d'entrainement » - le nouveau défi des musiciens de Victoria !

C'est une façon, pour les orphelins du groupe Victoria Eleison, Dream Team Dream Band, de s'exprimer et de se consoler, trois ans après la triste disparition de leur leader King Kester Emeneya. « MATCH d'ENTRAINEMENT » est le titre phare du nouvel album des jeunes musiciens de cet orchestre abandonné et négligé par tous les proches de Kester. Cet opus vient pour contourner «THIS IS ME », l'album à problème, qui a été à la base du conflit entre les musiciens, le staff de Victoria et la famille biologique de l'illustre disparu.

Alors qu'à la mort de Kwa ngolo zonso, beaucoup ont tenu des promesses de soutenir le groupe afin de pérenniser l'image et le nom de la Star dans la mémoire du public, d'autres, par contre, avaient pris des engagements de financer la finition et la promotion de la dernière œuvre «THIS IS ME» laissée en studio par Emeneya.

2014-2017 : trois ans durant, rien n'est fait sur le plan discographique pour redynamiser les activités de Victoria DTDB. Les musiciens traversent une période de vache maigre et ne savent pas à quel saint se vouer.

Par ailleurs, quelques-uns ont fait preuve de patience, en demeurant fidèles au groupe. Ils ont tenu le coup jusqu'à participer à la réalisation de la nouvelle aubade musicale collective de l'orchestre. « MATCH d'ENTRAINEMENT» s'annonce, donc, tonitruant, en marge de la célébration du 3ème anniversaire de la mort de King Kester.

Déjà, les affiches d'annonce et quelques clips vidéo sont prêts pour la diffusion à travers les médias à Kinshasa. Les musiciens de Victoria, renseigne-t-on, ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Ils ont battu un travail titanesque avec beaucoup de concentration dans l'esprit de défendre, d'abord, la mémoire de Jean Mubiala Emeneya, qui fut un des grands chanteurs de la musique congolaise moderne.

Ce disque, faut-il le dire, se présente aussi comme un nouveau défi pour l'orchestre face aux fanatiques de Victoria qui ont été habitués par leur Star à écouter des chansons et rythmes anthologiques. Donc, les musiciens n'ont pas droit à l'erreur.

«MATCH d'ENTRAINEMENT» doit être considéré comme un catalyseur pour remonter la pente et ressortir des cendres, cet orchestre sur la scène congolaise. La réussite de cet opus sera une aubaine pour contourner la famille biologique de Kester, qui interdit aux musiciens de Victoria DBDB d'utiliser le nom d'EMENEYA et aussi de sortir l'album «THIS IS ME», pendant que l'affaire est encore en justice.

D'après des sources concordantes, ce nouveau disque sera présenté, le 14 février 2017, au cours d'une soirée d'hommage à EMENYA qui est décédé, le 14 février 2014, en France. Quelques chansons seront exécutées en live pour le plaisir des fanatiques. A la même occasion, un auteur congolais va procéder également au baptême d'un nouvel ouvrage consacré à la vie et à la carrière musicale du patron de VICTORIA Eleison.

Qui vivra verra !