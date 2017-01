Congo-Kinshasa: Crise actuelle en RDC / Pierre Lumbi - "le G7 ne se bat pas pour les postes"

La solution primordiale est l'organisation des élections. Il a démontré que ces dernières ne pourront intervenir que lorsque l'accord politique, signé le 31 décembre 2016 est appliqué. Celui-ci est susceptible de dénouer la situation actuelle. Il permet une gestion consensuelle de la chose publique. Il maintient le Président Kabila à la tête du pays, il confie la primature au Rassemblement, il laisse la direction du comité de suivi du dialogue politique global et inclusif au Président du conseil des sages du Rassemblement, il favorise la décrispation politique en libérant certains prisonniers politiques et d'opinions ainsi que la cessation des poursuites et tracasseries judiciaires à l'égard des acteurs politiques de l'opposition.

