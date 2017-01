Burkina Faso: Enseignement de base - L'ENEP de Tenkodogo s'ouvre, le 17 janvier 2017

Le comité de pilotage du projet de développement de l'Enseignement de base phase IV/BID a tenu sa deuxième session, le jeudi 29 décembre 2016, à Ouagadougou.

Les membres du comité de pilotage du projet de développement de l'Enseignement de base phase IV/BID se sont retrouvés, le jeudi 29 décembre 2017 à Ouagadougou, lors de leur 2e session. Ils ont examiné, le programme d'activités de l'année 2016 et validé celui de 2017.

En termes de réalisation, le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale, Yombo Paul Diabouga, par ailleurs président du comité de pilotage du projet, a relevé un taux de décaissement de 100,07% contre un taux d'absorption de 90,65%.

Une performance qui de son avis témoigne, non seulement du dynamisme de l'unité de gestion du projet, mais et surtout de la célérité de la Banque islamique de développement (BID) dans le traitement des dossiers.

Un bilan que M. Diabouga a d'ailleurs jugé satisfaisant. «Toutes les activités d'investissements retenues dans le cadre de ce programme connaissent un taux d'exécution physique global d'environ 86%», a-t-il précisé.

«Nous sommes très fiers du taux d'exécution de ce projet», a ajouté le représentant-résident de la BID au Burkina Faso, Clément Ila. Il s'agit, entre autres, de la réalisation de l'ENEP de Tenkodogo dans la région du Centre-Est dont le début des cours est prévu pour le 17 janvier 2017.

A cet effet, M. Diabouga a rassuré que toutes les dispositions administratives et budgétaires ont été déjà prises pour 350 stagiaires issus des concours directs de la Fonction publique et affectés à cette école puissent se former.

Pour le compte de l'année 2017, il est prévu la construction et l'équipement d'une école annexe de six classes et de six logements de maîtres au profit de l'ENEP de Tenkodogo. A cela s'ajoute, la construction et l'équipement d'un amphithéâtre et la clôture des 27 hectares restants non bâtis du domaine de l'ENEP.

Le projet prévoit également des actions de consolidation de la sensibilisation pour la scolarisation massive des filles et l'acquisition et l'installation de 30 moulins à grains, y compris la construction de leurs abris.

Le coût global pour la réalisation de toutes ses activités est estimé à 1 160 000 000 de F CFA dont 719 823 000 F CFA financés par la BID et 440 177 000 F CFA par l'Etat burkinabè.

Pour le programme de 2017, le ministère en charge de l'éducation le doit à la BID. «... il est la traduction de l'accompagnement efficace de la BID au gouvernement de notre pays, car cette institution a accepté proroger la date de clôture du projet initialement fixée au 31 décembre 2016, au 30 juin 2017», a dit le SG.

Une prolongation qui, de son avis, permet l'utilisation des reliquats ou les économies budgétaires réalisées dans le cadre de la passation des marchés du projet et de clôturer le projet dans de très bonnes conditions et de préparer la prochaine phase du projet.

Et pour Clément Ila, le représentant- résidant de la BID au Burkina Faso, cet accompagnement se justifie : «L'éducation est un volet très important dans le développement d'un pays et la BID toujours fidèle à sa mission accompagne les Etats- membres pour le bien-être des populations».

La phase IV du projet de développement de l'éducation de base, vise globalement à apporter un appui dans la mise en œuvre de la réforme du système éducatif.

D'un coût global de 8 milliards de F CFA dont 5 milliards 680 millions de F CFA financés par la Banque islamique de développement (BID) et 2 milliards 395 millions de FCFA par l'Etat burkinabè.

Son démarrage est intervenu en 2012 et devrait prendre fin en 2016. Il intervient dans les provinces du Boulgou, du Koulpélogo, de la Gnagna et de la Tapoa.

Selon le coordonnateur du projet, Kanfidini Couldiati, il prévoyait la réalisation de trente complexes scolaires, de l'ENEP de Tenkodogo et le renforcement des capacités du ministère en matériels et logistiques.

A ce jour, M. Couldiati a confié que les trente complexes scolaires sont déjà fonctionnels et le ministère a été équipé d'engins pour l'encadrement pédagogique et du matériel informatique.