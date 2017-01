Burkina Faso/Mali: Les Etalons font le plein de confiance...

On espère maintenant que cette performance face au Mali ne soit pas un simple feu de paille et que les Etalons pourront le transposer au Gabon.

Les Etalons concluent ainsi leur stage de préparation par une victoire et font le plein de confiance avant d'aborder la CAN.

A la pause, Duarte effectue du coup six changements. Le bloc reste le même et l'équipe ne baisse pas de régime.

Non, sauf Alain Giresse qui, lui-même, n'a pas osé imaginer le slalom de l'artiste burkinabè à la 68e minute et est allé s'affaler sur son banc. Cette victoire était somme toute logique car les Etalons ont entamé la partie pied au plancher.

Impressionnants de maîtrise et d'efficacité, les Etalons ont défait les Aigles du Mali (2-1), le vendredi 7 janvier à Marrakech dans leur dernier match de préparation. Ils bouclent ainsi leur stage au Maroc avec un plein de confiance avant d'entamer la phase finale de la CAN 2017.

