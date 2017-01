Burkina Faso: Coopération USA-BF - La sécurité au cœur des priorités

M. Young a été confirmé par le Senat américain, le 28 septembre 2016, en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso. Fort de ses 25 ans de carrière, il est reconnu, selon le 1er conseiller de la représentation diplomatique américaine au Burkina Faso, David Young, pour son travail en faveur de la démocratie plus particulièrement en Birmanie et pour son ardeur dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.

« C'est un programme de cinq ans qui a pour but d'aplanir les obstacles à un déclenchement de la croissance économique», a-t-il soutenu. L'ambassadeur américain a, par ailleurs, indiqué que ses premières actions seront d'écouter et de recenser les préoccupations des Burkinabè.

«Nous continuerons notre collaboration afin de promouvoir une démocratie forte, une gouvernance améliorée, la paix et la sécurité, des opportunités économiques équitables et le développement social» a-t-il précisé.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.