Ghana: Audience du PF au Ghana - La France aux côtés du Burkina pour combattre...

Ces questions bilatérales, a-t-il expliqué, ce sont de différentes formes de présence de l'armée française aux côtés de celle burkinabè ou de forces existantes entre les trois pays (Mali, Niger et Burkina Faso) et c'est aussi l'idée qu'il faut renforcer l'action de la communauté internationale au Mali.

Nous avons échangé sur la nécessité d'avoir une meilleure coopération à la fois au niveau de la région notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, mais aussi la possibilité pour la France, à travers ses forces armées de mieux coopérer, d'aider à la construction et à la solidification des forces démocratiques républicaines militaires afin de mettre fin aux actions terroristes », a dévoilé M. Le Guen.

Aujourd'hui les différents chefs d'Etat africains, notamment ceux de la CEDEAO, mènent des réflexions sur la sécurité, le terrorisme et le cas particulier de la Gambie, selon lui. « Nous avons surtout parlé des relations bilatérales entre la France et le Burkina Faso.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.