Burkina Faso: Audience à Kosyam - Les élus consulaires consultent le président Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu, le vendredi 6 janvier 2017, en audience, les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Au menu des échanges, la relance économique et la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Mis en place, le 30 novembre 2016, le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a rendu visite au chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, le vendredi 6 janvier 2017.

A sa sortie d'audience, la délégation a dit être allée se présenter au « premier des Burkinabè ». A l'occasion, ils ont évoqué des sujets ayant trait à l'économie nationale.

A en croire le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi, il s'agit, entre autres, de la relance des activités commerciales dans la capitale économique burkinabè et de l'amélioration du climat des affaires.

Au président Kaboré, les élus consulaires ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Enfin, le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo a décliné sa vision à la tête de la structure faitière des commerçants. « Nous avons un plan de mandature 2016-2021.

Mais pour 2017, nous allons œuvrer à réconcilier les acteurs du monde des affaires », a-t-il dit. Et d'ajouter que des concertations sont en vue avec l'exécutif et les partenaires techniques et financiers, afin de dégager ensemble des voies et moyens pour la relance économique.

Sous le mandat de « Kadhafi », la CCI-BF veut mettre en place un programme de création d'emploi au profit des jeunes et de financement du secteur informel.

Le Burkina bénéficie d'un 2e compact de Millenium challenge corporation (MCC). « Le secteur privé burkinabè doit être impliqué dans la réalisation de ce compact.

Nous aurons bientôt des échanges avec les partenaires pour s'accorder et définir la place du secteur privé », a indiqué le président de la Chambre de commerce.

Lassina Zerbo, reconnaissant au président du Faso

L'autre personnalité à être reçue à Kosyam est le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Lassina Zerbo. Celui-ci a présenté à Roch Marc Christian Kaboré, ses « meilleurs vœux» du nouvel an.

En outre, il a traduit sa reconnaissance au président du Faso, « artisan du soutien du Burkina » à sa candidature pour la 2e fois consécutive à la tête de l'OTICE.

« Les choses s'étant bien passées, il est, de mon devoir de revenir au pays pour remercier les institutions qui fonctionnent à pourvoir des cadres à l'international », a soutenu M. Zerbo.

Ce « changement dans la continuité » est, selon lui, la preuve du travail bien fait au cours de son 1er mandat. « Quand on est réélu, c'est parce que les Etats vous réitèrent leur confiance pour ce que vous avez déjà fait », a-t-il affirmé.

Lassina Zerbo entend continuer sa lutte pour la non-prolifération des armes de destruction massive et faire en sorte que la surveillance soit effective. L'autre défi est d'éviter des essais nucléaires dans le but de développer les armes de destruction massive, à l'entendre.

Sur le plan national, le Burkina par la personne du secrétaire exécutif de l'OTICE, mais aussi par l'encadrement des étudiants, participe à la non-prolifération des armes de destruction massive. « Il nous faut avoir un centre national de données qui peut aviser l'autorité (...) sur ces questions sensibles », a-t-il ajouté.