Burkina Faso: Enfants en situation de rue - Des acteurs interpellent les pouvoirs publics

L'association Samusocial Burkina Faso a animé une conférence de presse, le jeudi 29 décembre 2016, à Ouagadougou, pour faire connaître ses actions et plaider pour la cause des enfants en situation de rue.

Les responsables de l'association Samusocial Burkina Faso (SSBF) ont entrepris diverses actions en faveur des enfants en situation de rue. Pour mieux les faire connaître à l'opinion, ils ont convié les journalistes à un point de presse afin qu'ils alertent les autorités politiques ainsi que l'ensemble de la population sur les dangers liés à ce phénomène.

Pour eux, il faut conjuguer les efforts pour lutter efficacement contre ce phénomène qui prend de proportions inquiétantes. En effet, une enquête du département en charge de l'action sociale menée en 2011, a dénombré 5 721 enfants vivant dans la rue au Burkina Faso, ont-ils indiqué.

«Et les professionnels estiment que ce chiffre est largement dépassé actuellement», ont affirmé les animateurs du point de presse.

Le directeur de l'organisation, Ibrahima Wérémé, a indiqué que le Samusocial apporte de l'aide d'urgence médico- psycho-sociale et éducative aux enfants et jeunes en situation de rue. Il les accompagne également dans l'élaboration de leurs projets de réinsertion sociale.

«Notre association intervient jour et nuit en rue et dans les centres pour répondre aux besoins de ces enfants exclus», a appuyé M. Wérémé.

Les modalités d'intervention du SSBF sont les maraudes nocturnes qui permettent de créer des liens et d'entretenir la confiance des enfants afin de leur apporter une écoute, des soins et l'accompagnement nécessaire dans la réalisation de leurs projets de sortie de rue, a-t-il dit.

A cet effet, un centre d'hébergement d'urgence avec des soins infirmiers et psychologiques est créé pour mettre à l'abri ceux qui sont plus vulnérables. Aussi, selon les conférenciers, des médiations familiales afin d'envisager un retour en famille sont entreprises pour tous ceux qui en font la demande.

A défaut de cette réintégration au sein de de la cellule familiale, le Samusocial œuvre pour l'emplacement dans un centre d'accueil à longue durée. Outre cela, l'association mène des actions tels des formations continues, des plaidoyers et des sensibilisations.

Une invite de l'Etat à s'investir davantage

Mais face aux difficultés rencontrées (prise en charge de lourdes interventions médicales, le rejet de certains parents,... ) et l'ampleur du phénomène, les responsables de la SSBF ont estimé que la situation devrait figurer parmi les préoccupations nationales.

Car, ont-ils dit, ces enfants abandonnés qui évoluent dans la violence, la délinquance, l'extrémisme constituent une bombe à retardement.

En ce sens qu'ils sont à la merci de quiconque veut les utiliser à sa guise, les terroristes par exemple. «Il faut qu'il y ait un changement et pour ce faire, la mobilisation de tous les acteurs et l'Etat en premier lieu sur la question des enfants en situation de rue est plus que urgente», a signifié le directeur des opérations du Samusocial, Raoul Paré.

Pour ce faire, les conférenciers ont souhaité que les autorités renforcent la prise en charge de ces enfants et surtout renforcer la prévention du fléau en s'attaquant aux causes profondes que sont les violences intrafamiliales, la précarité des ménages, l'éducation coranique, etc.

La SSBF œuvre en faveur des enfants en situation de rue depuis 2002 et est reconnue d'utilité publique en 2013. L'association a pris 900 enfants en charge au cours de l'année 2015 et a accompagné 78 dans leurs projets de sortie de rue.