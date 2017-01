Burkina Faso: FESPACO 2017 - 20 films, un Etalon d'or

La XXVe édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été lancée, dans l'après-midi du jeudi 5 janvier 2017 à Abidjan.

La Côte d'Ivoire a été choisie par la délégation générale de la biennale culturelle pour abriter le top de départ de la manifestation, en tant que pays invité d'honneur. A l'occasion, les 20 films long-métrage, en compétition pour l'Etalon d'or de Yennenga, ont été dévoilés au public.

Quinze pays vont se disputer l'Etalon d'or de Yennenga à la XXVe édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou, sous le thème : «Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel».

Ce sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, la Guadeloupe, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Niger, le Sénégal, la Tanzanie et la Tunisie. Ils seront représentés par 20 films long-métrage (voir encadré). Ces informations ont été révélées au monde du 7e art par le délégué général du FESPACO, Ardiouma Soma.

C'était au cours de la conférence de lancement de la biennale, dans l'après-midi du jeudi 5 janvier 2017, dans la salle Kodjo-Ebouclé du Palais de la culture Bernard-B.-Dadié de Treichville, à Abidjan.

Devant des professionnels du cinéma et des hommes de médias, M. Soma a indiqué que les inscriptions à cette XXVe manifestation du cinéma ont battu le record, avec plus de mille films inscrits. Sur lesquels, a-t-il dit, 150 seront en compétition officielle dans les différentes catégories.

A la conférence d'Abidjan, seules les œuvres en compétition officielle dans la section long-métrage étaient connues. La sélection dans les autres catégories, notamment en court métrage, documentaire, séries télévisuelles et films des écoles de cinéma devrait se poursuivre tout le week-end du 6 au 8 janvier 2017, a fait savoir le délégué général du FESPACO.

En matière d'innovations, la délégation générale du FESPACO ambitionne numériser trois salles de cinéma notamment le ciné Burkina, le ciné Neerwaya et le CENASA. De plus, elle compte renforcer le Marché international du cinéma et de la télévision africaine (MICA), afin de donner une dimension économique au festival.

Ainsi, le MICA va se délocaliser cette année au Centre international de conférence de Ouaga 2000. Dans la journée, les activités du FESPACO 2017 vont se dérouler au MICA.

Il y aura aussi le village Akwaba. Son contenu, selon le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, sera multiforme. Il y aura la gastronomie, notamment les mets made in Côte d'Ivoire.

Le ministre Bandama a fait savoir que son pays, invité d'honneur, ne compte pas faire de la figuration : «Nous avons raté l'Etalon d'or en 2015, mais cette année, on l'aura».

Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a indiqué que la XXVe édition du FESPACO est placée sous le sceau du renforcement du professionnalisme.

«Avec l'appui de l'ensemble des partenaires, nous ferons en sorte que le FESPACO soit et demeure un espace d'éclosion et de promotion de talents, mais également un forum de développement de l'industrie cinématographique», a-t-il dit.

Par ailleurs, il a témoigné sa reconnaissance au pays de feu Félix Houphouët Boigny pour avoir invité et pris en charge la participation de la méga star du reggae Alpha Blondy à la cérémonie d'ouverture du FESPACO 2017 au stade municipal.