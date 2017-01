Madagascar: Exportation - Le cocktail Mojito de Dzama très prisé à l'extérieur

Le fameux cocktail Mojito Royal Mojito de Dzama, qui séduit de nombreux consommateurs à l'étranger.

Rupture définitive du cocktail Mojito ! C'est ce qui est indiqué sur le site web de Dzama qui vend ce produit à l'extérieur. En effet, Maki Dzama a lancé ce fameux cocktail « Royal Mojito », il y a de cela plusieurs années. Un désaltérant très apprécié partout dans le monde, à Madagascar comme à l'étranger, le produit de la boite est en rupture de stock, suite à son grand succès.

Produit de qualité. « Dans une bouteille de 70cl, et à 37,5° d'alcool, fait à partir des produits de Madagascar : sélectionné à partir de cannes à sucre cultivées dans la belle île de Nosy-Be, des citrons et des menthes de premiers choix ,une bouteille décorée avec un style typiquement malgache , elle est entre 25 et 26 Euros et de 11 000 et 15 000 Ariary au pays », c'est ainsi que les promoteurs du produit le décrivent. Celui-ci a obtenu la médaille de bronze lors de la « Miami Rum Renaissance Festival » en 2011. Sur le marché à l'extérieur, beaucoup l'apprécient, ils dégustent, savourent les produits de Dzama et ont conclu qu'ils étaient d'une très bonne qualité, c'est pour cela que cette boisson a fait rupture de stock là-bas, contrairement à Madagascar, où peu encore connaissent l'existence de ce produit. Bref, ce producteur nous réserve encore bien des surprises, il ne nous reste plus qu'à attendre et savourer, tout cela avec modération.