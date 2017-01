Madagascar: Agriculture contractuelle - Professionnalisation des paysans producteurs à Miandrivazo

Le haricot lingot blanc de Miandrivazo, est actuellement le produit phare de la région Menabe. (Photo Anastase)

La production du haricot lingot blanc est en plein essor dans le district de Miandrivazo. En effet, il s'agit du produit phare de la région, qui a fait l'objet de la mise en œuvre de l'agriculture contractuelle, depuis déjà quelques années, avec l'appui du programme Matoy financé par l'intercoopération suisse. Ayant pour principal objectif, la promotion du développement rural, cette agriculture contractuelle a permis à plus de 500 paysans producteurs issus des couches vulnérables, d'améliorer leurs conditions de vie et de sortir de la pauvreté. Elle a également permis de constater qu'à Miandrivazo, les paysans producteurs d'haricots lingots blancs sont plus que convaincus des bienfaits de l'utilisation des semences sélectionnées et refusent catégoriquement d'utiliser les semences tout venant proposées par d'autres opérateurs hors du projet.

En effet, l'utilisation de ces semences sélectionnées permet, non seulement aux paysans producteurs par ce changement de comportement, d'augmenter de 30% la production, une production qualitative et quantitative ; et aussi de réduire les écarts de tris de 10% contre 50% dans l'emploi des semences non sélectionnées. Des encadrements appropriés, concernant les techniques culturales sont dispensés aux paysans producteurs, pour l'amélioration du rendement allant jusqu'à 1,5 tonne à l'hectare.

Innovation

Par ailleurs, toujours, dans le domaine de la professionnalisation, l'introduction de la mécanisation agricole et l'adoption, par les paysans eux-mêmes, a engendré l'innovation initiée par le programme Matoy, dans la mesure où ces paysans producteurs reconnaissent qu'ils peuvent produire plus, à moindre temps et à moindre coût dans le respect du calendrier cultural. En outre, le programme Matoy vient de doter le district de Miandrivazo, d'une station météorologique au service du développement. En ce qui concerne le marché local, le haricot se vend actuellement autour de 3 000 Ar/kg. Pour Raobelison Fidy Denis, coordonnateur régional du programme Matoy-Menabe, les autres opérateurs et paysans producteurs devraient également adopter cette mode de professionnalisation dans les filières d'activités comme l'arachide, le maïs, etc.1