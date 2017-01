Madagascar: Nécessité de rectifier le tir

Signature d'un « Accord de coopération » entre la ministre Atallah Béatrice et son homologue… Plus »

Le discours du chef de l'Etat lors de la cérémonie de présentation de vœux à Iavoloha a permis de constater qu'il paraissait décidé à défendre les actions entamées par son équipe. Dans un premier temps, il a parlé des perspectives d'avenir et s'est élevé contre ce qu'il appelle « ady lahy politika » ou politique politicienne, frôlant la mauvaise foi. Et puis, il a quand même mis de l'eau dans son vin en concédant indirectement qu'il avait des brebis galeuses dans son entourage. Ceux qu'il a qualifiés de « mpamosavy malemy » sont des membres de son équipe qui ternissent son image et qui semblent le desservir auprès de la population. Aujourd'hui, il est donc conscient que tous les beaux projets qui ont été conçus risquent de ne pas être réalisés s'il continue à faire confiance à certains beaux parleurs de son entourage. Ces propos qu'il a tenus à Iavoloha préfigure-t-il une véritable réorganisation de son équipe de conseillers ?

