Madagascar: Pétanque / Grand Prix d'Ambohimahasoa - Très belle victoire de Luc et Paps !

Le président d'honneur du BIC, le Dr Zozo Ruchet Rakotovazaha, a l'amour de la pétanque dans son sang. Ce qui explique tout.

Une fois de plus, le traditionnel Grand Prix de pétanque d'Ambohimahasoa a remporté un très vif succès le 30 décembre dernier. Logique avec un plateau relevé dont un membre de l'équipe nationale de Suisse Patrick Emile connu sous le nom de Paps.

Le Grand Prix d'Ambohimasoa a vu la victoire de Luc Kely et de Paps qui est resté au pays, son pays, après avoir défendu les couleurs de la Suisse lors du championnat du monde 2016. Une victoire qui a rendu euphorique le public qui était derrière Luc, l'enfant du terroir, associé à Paps qui, après avoir fourbi ses armes au CBT, est parti pour la Suisse où son talent a fini par convaincre son pays d'adoption à l'inclure dans son équipe nationale.

Les deux hommes ont battu en finale du concours A Mamy Ronaldinho et Serge d'Ambohimahasoa au cours d'une finale vite fait bien fait tant Luc et Paps étaient vraiment d'un ton au-dessus grâce à leur polyvalence. Ils ont reçu 400 000 ariary en sus de deux boules Obut contre 150 000 ariary et deux autres boules Obut pour les malheureux finalistes.

Les troisièmes et quatrièmes notamment Tomme de Betafo et Christian ainsi que Kiady et Dakar ont reçu respectivement deux téléphones et 30 000 ariary de primes.

Au concours B, la victoire est revenue à Hery, le récent champion du monde qui a été associé à Daddy pour former une équipe d'Ambohimahasoa. Ils ont battu le Général Richard d'Ambohimahasoa et Hary. Si les vainqueurs ont reçu deux boules Obut et 100 000 ariary de primes, les seconds par contre, ont eu, fête de fin d'année oblige, deux canards.

Outre ces têtes couronnées, on notera parmi les 64 équipes participantes les noms des boulistes connus dont le duo de BIC, Andry Tselonina et Sitraka qui vient de gagner la Coupe de Madagascar mais aussi le championnat national en doublettes.

Citons également Jex et Radoko, Eric Kely d'Antsirabe et Pone de Vohiposa, Andry Kely d'Antsirabe et Fidy d'Ambohimahasoa, le président du BIC Pascal, Carlos et Bolo qui rentrent des Masters de France, Lejean et Zigle, Taratra et Rams, Rabajao et Six mais aussi les deux équipes de Fianarantsoa dont le président de la Fédération Béryl aux côtés de Tola ainsi que Claude et Bada, les deux chouchous de Bassir Karmaly.

Autant le dire, toute la crème était à Ambohimahasoa et ce en grande partie grâce au savoir-faire du président d'honneur de Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa, le Dr Zozo Ruchet Rakotovazaha.

Un Zozo aux anges et qui n'a pas pu s'empêcher de dévoiler les projets du BIC dont une participation au Grand Prix de La Martinique du 9 au 19 mai avec notamment Luc Rahaingoson, Falimanantsoa Angelot Jex, Hery Razafimahatratra et Daddy Rabarijaona.

Ces quatre hommes participeront ensuite aux concours en National en France où ils seront rejoints, au mois de juillet, par Andry Tselonina, Sitraka et Mamy Ronaldinho. C'est dire qu'Ambohimahasoa est devenu un vivier de la pétanque malgache.