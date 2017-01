Madagascar: OMDA - Plus de rigueur pour cette année

Haja Ranjarivo, Directeur de l'OMDA, veut plus de contrôle pour cette année.

Avec les remous et les vagues qui ont entaché à la fois le directeur de l'OMDA (Office Malgache des Droits d'Auteur), Haja Ranjarivo, et l'institution en soi, l'heure est, pour 2017, au travail. Pour cette nouvelle année, le directeur entend mettre les bouchées doubles dans la rigueur et le contrôle, notamment en province. Plus de suivi, de recouvrement, et bien sûr un contrôle ferme au niveau financier. Pour cela, l'OMDA prévoit plusieurs vagues de renforcement de capacité auprès du personnel. Car son objectif sera d'étendre encore plus le réseau de recouvrement.

D'ailleurs, les artistes, partie prenante dans le fonctionnement de l'OMDA, sera plus minutieux dans ce travail, notamment à travers le syndicat. Par ailleurs, l'OMDA prévoit d'améliorer son image auprès du grand public. Ainsi, une grande campagne de communication sera programmée cette année, pour informer et sensibiliser sur le rôle et la fonction de l'OMDA. En somme, une année riche en perspectives où tout semble rentrer dans l'ordre !