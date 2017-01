Madagascar: Avenue de l'Indépendance - Gros trous de la taille d'une voiture

Un vrai danger public. Traverser l'Avenue de l'Indépendance doit se faire avec beaucoup de prudence pour les usagers.

Depuis peu, de gros trous de la taille d'un véhicule se sont formés, dont l'un au beau milieu de la route, et l'autre, sur un parking en face de Baolai. Les remblayages ont déjà commencé pour le premier. Tandis que le deuxième attend peut-être la venue de la pluie pour gagner encore plus de surface et de profondeur avant de pouvoir être supprimé. Cependant, le laisser là sans rien faire peut provoquer un vrai danger pour le public, notamment les piétons et les automobilistes. Et le risque est encore plus élevé si jamais la route venait à être couverte d'eau, en période de pluie. Tous ceux qui s'aventureraient à cet endroit risquent d'être complètement engloutis en un clin d'œil. Vigilance!

Dans un sale état

Mais il n'y a pas qu'à Analakely que les affaissements de la chaussée constituent une vraie menace pour les usagers. A Ankazomanga, sur la RN4, les usagers doivent également éviter un autre gros trou en formation, un affaissement de la chaussée causé par le passage de la pluie. Et du coté de Nanisana, la partie droite de la chaussée s'est affaissée, risquant de ne plus laisser le passage aux automobilistes. Encore et encore, la détérioration des infrastructures ne manque pas de faire souffrir la ville des Mille, et ses habitants. Quelques gouttes de pluies suffisent à les mettre dans un sale état. La meilleure solution est toujours de prendre les mesures à temps, pour les réparations. Ceci, surtout à fin d'éviter que ces dangers ne fassent de nouvelles victimes.