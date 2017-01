Madagascar-Chine - Un « Accord de coopération » signé au MAE

Interrogée sur les critiques par rapport aux investissements illégaux faits par des chinois à Madagascar, la ministre Atallah Béatrice de répondre : « Le gouvernement malgache a été saisi de cette question. Le gouvernement chinois a réaffirmé son attachement au respect des responsabilités sociétales d'entreprise dans le cadre de la coopération Chine-Afrique. Le gouvernement chinois encourage les entreprises chinoises à respecter les lois et les règlements en vigueur ainsi que les us et coutumes dans leur pays d'accueil. »

Durant sa rencontre avec son homologue chinois, le chef de la diplomatie malgache a fait savoir le souhait de Madagascar d'intégrer la « Route maritime de la soie » mise en place par la Chine. « Ce projet permettra à notre pays d'intégrer son économie à l'échelle mondiale à travers la mise en place des infrastructures liées à l'industrialisation et au commerce, à savoir les ports maritimes et fluviaux, la construction de chemins de fer... Nous entendons aussi plaider de notre potentiel touristique énorme. Les touristes chinois seront les bienvenus à Madagascar », a-t-elle souligné.

Wang Yi se trouve dans nos murs depuis samedi. La visite de ce ministre des Affaires Etrangères chinois s'est soldée par la signature d'un « Accord de coopération » au MAE à Anosy. « Dès ma prise de fonction au ministère des Affaires Etrangères en 2015, nous avions sollicité cette visite. C'est aussi suite à mon invitation lors de mon déplacement en Chine il y a cinq mois déjà. Et aujourd'hui, il vient répondre favorablement à notre invitation et nous sommes le premier pays sur les cinq autres en Afrique où il effectue sa visite. Il s'agit d'une visite sur fond économique, diplomatique, mais aussi politique. Cette rencontre témoigne de la confiance des partenaires en notre pays.

