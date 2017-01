Madagascar: Education - Coup d'envoi pour le deuxième trimestre

Le deuxième trimestre ne s'achèvera que le vendredi 7 avril 2017.

C'est la rentrée pour les élèves. C'est le moment pour eux d'affronter la période la plus longue et la plus dure de l'année scolaire.

C'est parti pour le trimestre le plus long de l'année pour les élèves des écoles publiques et celles des privées. Ils retournent tous sur les bancs de l'école à partir de ce jour. Ces élèves de la petite section jusqu'à la classe de terminale vont passer presque quatre mois à l'école durant ce deuxième trimestre, selon le calendrier scolaire mis en vigueur par le ministère de l'Education Nationale (MEN). Place aux choses sérieuses. «Comme toujours, le deuxième trimestre est la période la plus longue et la plus dure pour les élèves. C'est pendant ce temps que les élèves découvrent en général les nouveaux éléments du programme scolaire. C'est la base de la réussite», confie Tanjona Hariniaina, un enseignant dans l'un des grands lycées de Tana. Toutefois, les élèves auront quand même droit à une petite pause de trois jours à l'occasion des journées des écoles qui se tiendront les 15-16 et 17 février prochains. Une petite pause bien méritée avant de passer à l'étape finale: le troisième trimestre qui sera précédé par les vacances de Pâques, du 8 au 10 avril 2017.

Avancées

Dès le début de ce dernier trimestre, tous les niveaux, en particulier les classes d'examen, devront avoir achevé leur programme scolaire. Ceci, afin d'éviter que les élèves ne soient confrontés à du jamais vu durant les examens officiels. Ce qui devrait également permettre aux élèves d'avoir suffisamment du temps pour les révisions. A titre de rappel, le troisième trimestre s'étalera du mercredi 19 avril jusqu'au vendredi 30 juin 2017. Et rappelons également que les dates des examens officiels pour la session 2016-2017 sont fixées comme suit: le 20 juin pour le CEPE, le 3 au 6 juillet pour le BEPC. Et le Baccalauréat général est programmé pour le mois d'août 2017. Ce qui est sûr, c'est que les dates des examens officiels ont été avancées cette année. Bref, qui dit rentrée scolaire des élèves dit embouteillages. Ceux qui ne voudront pas être en retard à leur rendez-vous ont intérêt à prendre de l'avance.