Ile Maurice: Bilan des fêtes - Les Mauriciens ont dépensé moins

Cette baisse des ventes avait été anticipée dans la dernière édition du Business Confidence Indicator de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Elle prévoyait notamment «une baisse continue des chiffres de vente au cours du prochain trimestre par rapport à la même période l'an dernier», alors que le secteur du commerce a enregistré «la plus forte baisse de l'indicateur sectoriel, soit - 6,7%. Cette baisse repose en grande partie sur une anticipation négative des entrepreneurs quant à l'évolution future des affaires. Le solde des évaluations sur le futur est négatif à -11,4 points», peut-on lire dans ce rapport.

Toutefois, il y avait de longues files d'attente devant les libraires et papeteries. Isabelle Fayd'herbe, de la papeterie Bloc Note, affirme que les gens ont fait leurs achats en fournitures scolaires dès le mois de décembre et que certains en ont même offert à Noël.

Quant à Ismael Socotaly, Officer in Charge du Citadelle Mall, il soutient que la restauration et les magasins de chaussures ont été les principales attractions de cette fin d'année. Mais il reconnaît que, malgré une bonne affluence, ce n'était pas le cas pour les magasins de vêtements qui, selon lui, ont subi «l'inflation des prix».

Selon un commerçant qui opère depuis plus d'une dizaine d'années à La Chaussée, ce changement est dû à la baisse du pouvoir d'achat. «Les salaires sont trop bas et de ce fait, les gens ne peuvent plus consommer comme avant en raison de la diminution du pouvoir d'achat.»

Du côté de Medine Mews, les responsables des boutiques de vêtements indiquent que malgré la bonne affluence, les gens ont dépensé moins, étaient beaucoup plus sélectifs et cherchaient toujours le rapport qualité-prix. Idem pour les magasins du Caudan Waterfront.

