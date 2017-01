Afrique: Présidence de l'Union africaine - Le Tchad sollicite le soutien du Burkina Faso

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, Moussa Faki Mahamat, a été reçu en audience, le dimanche 8 janvier 2017, à Kosyam par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale du Tchad, Moussa Faki Mahamat, était porteur d'un message du président tchadien Idriss Deby Itno à son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, le dimanche 8 janvier 2017.

C'est ce qu'il a annoncé à sa sortie d'audience avec le président du Faso à Kosyam. Ce message, a-t-il indiqué, vise à consolider les relations particulières qui existent entre le Burkina Faso et le Tchad.

« Nos deux pays sont des jumeaux. Même s'ils ne partagent pas de frontières, ils ont des similitudes physiques et humaines frappantes. Nous faisons face aux mêmes défis, deux pays enclavés qui font face au changement climatique et à la désertification.

Nous sommes aussi confrontés aux problèmes sécuritaires, notamment le terrorisme », a expliqué Moussa Faki Mahamat.

C'est la raison pour laquelle, a poursuivi le ministre tchadien que les deux Etats et trois autres se sont concertés et mis en place le G5 Sahel afin de faire face au double phénomène du développement et de la sécurité.

« Il s'agissait pour nous d'échanger avec le président du Faso sur toutes ces questions », a-t-il soutenu.

Le ministre tchadien en charge de l'intégration africaine a aussi soutenu être venu, en tant que candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, se présenter au président du Faso. « Je suis un panafricaniste convaincu.

Mon parcours militant et professionnel m'amène à me positionner pour cette fonction », a-t-il déclaré. A l'écouter, le temps passé à la tête de la diplomatie tchadienne depuis 2008 lui a permis de connaître et d'exécuter de nombreux programmes et projets dans le cadre de l'Union africaine.

« J'ai été président du Conseil économique et social, Premier ministre et plusieurs fois ministre. J'assure la présidence du conseil exécutif de l'Union africaine », a-t-il cité comme atouts pour diriger l'institution africaine.

Pour lui, les problèmes du continent sont connus. Il s'agit de la question du développement des infrastructures pour permettre une réelle intégration économique, les questions environnementales, de migration, de sécurité et du problème d'emploi des jeunes.

« Il y a la femme africaine qui doit être émancipée et doit participer dans toutes les sphères de décision sur le plan économique, politique », a-t-il ajouté.

Pour arriver à bout de tous ces problèmes, le candidat tchadien pense qu'il faut un leadership affirmé, une conviction et une vision. Il s'est, par ailleurs, réjoui du fait que le continent se soit doté d'une stratégie appelée agenda 2063 adopté en 2013 et d'un plan décennal en cours d'exécution.

Pour lui, il reste à opérer des réformes capables d'adapter ces instruments aux défis qui sont très mouvants en vue de positionner le continent africain sur l'échiquier international.

« Le continent réclame depuis des années une place au sein du conseil de sécurité des Nations unies car les 2/3 des dossiers sur la table de cette institution concernent à chaque fois le continent africain », a-t-il noté comme défis à relever s'il est élu.