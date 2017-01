Ghana: Investiture du président ghanéen - Nana Akufo-Addo s'attaque à la corruption

Consolider les liens politiques et économiques entre Maurice et le Ghana. C'était l'objectif de la… Plus »

Agé de 72 ans, le président élu a été ministre des Affaires étrangères et de la Justice dans les précédents gouvernements dirigés par le NPP, entre 2001 et 2009. À deux reprises, en décembre 2008 puis en décembre 2012, il avait été battu de justesse à l'élection présidentielle.

«Durant mon mandat, je veillerai à ce que les Ghanéens vivent à l'aise», a-t-il souligné. Il a promis de faire de la lutte contre la corruption et la vie chère son cheval de bataille, puisque le Ghana était parmi les pays d'Afrique les plus corrompus en 2016.

Il a affirmé sa disponibilité pour la population ghanéenne. Et les acclamations fusent de plus bel. S'en est suivi l'hymne national du Ghana entonné en cœur dans les gradins. Aussitôt installé, le nouveau locataire du «Flag Staff House» (palais présidentiel du Ghana) s'est adressé à sa nation.

«Au nom de Tout-puissant Dieu, je jure de servir avec loyauté et intégrité le peuple ghanéen. Je m'engage à respecter, à défendre et à protéger la Constitution de mon pays», a déclaré Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

