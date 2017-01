Cameroun: Meilleurs vœux 2017 de la part de l'Association Renaissance Peuple Sawa

Peuple Sawa, l'équipe de l'Association Renaissance Peuple Sawa présente à l'ensemble des Sawa et à leurs amis, au Cameroun comme dans la diaspora, leurs meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2017 !

Que cette nouvelle année soit une année de mobilisation du peuple sawa car nous devons travailler pour nous placer comme une force et aussi pour nous ouvrir des perspectives réelles. Nous n'avons aucune raison de sombrer dans le désespoir. Nous l'avons prouvé dans toute notre histoire ! Le rassemblement et la solidarité restent l'unique solution pour historiquement renforcer, conforter, cimenter, garantir et marquer notre présence et notre empreinte sur le Cameroun maintenant et dans les années à venir.

Que cette nouvelle année soit pour notre élite, une année de responsabilité sur le plan culturel, économique et social car, nous avons le sentiment que les Elites sawa ne mouillent pas trop le maillot ! Toutefois, nous n'attendons pas tout d'elles car nous sommes de ceux qui pensent et œuvrent pour remettre le développement de notre communauté entre nos mains, entre les mains de toutes les filles et tous les fils sawa, qui doivent participer activement à la construction de sa destinée car, la pratique a heureusement montré que la liberté d'un peuple ne se donne pas, elle s'arrache. Le peuple sawa doit résolument se lever et s'organiser avec les moyens modernes que lui offre notre époque, pour retrouver sa liberté et sa dignité. La Renaissance du peuple sawa ne doit pas être le devoir des autres, chacun de nous doit s'y engager.

Que cette nouvelle année fasse en sorte que chacun de nous se libère de cette perception qu'on a de nous et qui fait à tort passer l'homme Sawa de « paresseux », c'est-à-dire quelqu'un qui est essentiellement caractérisé par l'amour et l'attrait « de la fête et des habits » ! Réfléchissons d'abord sur nos devoirs en tant que membres d'une communauté qui a grand besoin de la contribution de chacun ! Quelles sont nos obligations vis-à-vis du peuple Sawa ? Et que faisons-nous pour être à la hauteur de ces obligations ? S'engager pour la résolution de nos problèmes n'est pas une question de talent ou de don. Chacun en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, peut et doit apporter, aussi modeste soit elle, une contribution à la construction d'une communauté sawa puissante.

Les désillusions et déceptions des années passées nous ont permis de mieux préparer notre conduite en l'adaptant aux épreuves du moment. Un document sur le projet d'organisation des Etats Généraux du Peuple Sawa a été élaboré : l'organisation des Premiers Etats généraux du peuple sawa par l'ARPS est arrêtée selon les objectifs suivants : outre une restitution des travaux engagés en amont, favoriser l'échange direct avec les participants, prolonger avec eux les réflexions engagées par les groupes de travail et permettre un espace de débat et de dialogue avec différents représentants associatifs.

Les Etats généraux devraient favoriser l'expression de la population le plus largement et le plus directement possible.

Les Etats généraux devraient être conçus comme une période privilégiée de débats collectifs, les plus décentralisés possibles.

Ces débats doivent être l'occasion d'une information sincère, simple et facilement appropriable sur la situation actuelle au Cameroun de la communauté Sawa, sans tomber ni dans le tribalisme ni dans un moralisme excessif, mais sans cacher les réalités, et notamment la marginalisation de la communauté sawa.

Ils doivent permettre essentiellement de sortir du déni et du silence qui entourent traditionnellement les questions du développement de la communauté Sawa.

Le déroulement de cet évènement est donc voulu participatif et s'articule autour de sessions d'assemblées plénières et de différents ateliers.

Le fruit des réflexions de ces Premiers Etats généraux du peuple sawa donnera lieu à un document final contenant des propositions sur lesquelles l'Institution du Ngondo et les Chefs supérieurs seront susceptibles de s'appuyer.

Ce document permettra à chaque Sawa d'apprendre sur ce que nous voulons parvenir. Le document sur le projet d'organisation des Etats Généraux du Peuple Sawa montre que l'objectif devant nous n'est pas facile, mais il est réalisable dans la mesure où nous avons à faire véritablement à un projet novateur.

Pour en finir, que cette nouvelle année apporte à la communauté Sawa comme à tous les peuples du Cameroun, une véritable « Paix » bâtie sur la reconnaissance de leurs droits, cultures et territoires ! La véritable Paix passe par le respect de toutes les ethnies, et par la fin de tous les abus et diktats.

L'ensemble des Sawa qui se battent au quotidien pour défendre la communauté sawa, ainsi que l'association Renaissance Peuple Sawa, s'unissent pour souhaiter à tous les Sawa, de l'intérieur et de la diaspora, une belle et grande année de travail pour réveiller cette magnifique communauté qui doit enfin se remettre debout !

Mbu mwa bwam 2017 !

Bonne année 2017 !

Happy new year 2017 !

Pour le bureau ARPS