Cameroun: Vœux de Nouvel An 2017 à Madame Chantal BIYA - Dans la convivialité et la détente

La tradition a été respectée, samedi 07 janvier 2017, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux pour l'année nouvelle à l'Epouse du Chef de l'Etat. Un moment de retrouvailles chaleureuses entre Madame Chantal BIYA et ses hôtes.

Près de 1500 convives, pour la plupart des femmes, sont venus souhaiter une heureuse année 2017 à la Première Dame Camerounaise. Le rituel a porté pour l'essentiel sur une succession de poignées de mains, d'accolades, ou de remise de bouquet de fleurs, le tout ponctué par des séances photos souvenirs avec l'Epouse du Chef de l'Etat.

Les épouses des membres du Corps diplomatique accrédité au Cameroun se sont en premier lieu prêtées à cet exercice. Un moment de communion singulière entre la Première Dame et ses partenaires du volet diplomatique du Cercle des Amis du Cameroun (CERAC). Chaleureuse et détendue, l'Epouse du Chef de l'Etat a partagé un verre d'amitié avec ces Dames impliquées dans les œuvres humanitaires.

Le deuxième tableau a invité sur la scène les délégations des épouses des membres des deux chambres du parlement camerounais, celles des membres du gouvernement, de la Cour Suprême, ainsi que des responsables de l'administration centrale et des Etats-majors centraux du ministère de la Défense. Les épouses des responsables de la Présidence de la République, des autorités administratives et des responsables des entreprises publiques et parapubliques leur ont emboitées le pas.

Dans ce ballet, on pouvait aussi reconnaitre, les femmes maires, les membres du bureau national de l'Organisation des Femmes du RDPC, ainsi que les membres des ONG. Enfin, les femmes d'affaires et les invités spéciaux ont aussi conduit des délégations auprès de Madame Chantal BIYA. A tous ses invités, dans la bonne humeur habituelle, la Première Dame, infatigable, a gratifié de son sourire et serré la main.

Le côté festif de la cérémonie s'est déroulé autour d'un déjeuner, sous un air de variétés musicales. Au fil des heures, la cérémonie a pris la dimension d'une fête populaire avec l'entrée en scène d'une belle brochette d'artistes interprétant en live des titres à succès.

La cérémonie s'est achevée sous une note de satisfaction générale. Au sortir de la résidence présidentielle, chaque invité a reçu un merveilleux cadeau offert par Madame Chantal BIYA.