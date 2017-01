Afrique: Développement de l'Afrique - La BAD maintient son engagement

Dans une rétrospective de ses activités en 2016, le groupe de la Banque africaine de développement s'est félicité de son bilan.

Développement de l'Afrique: La Bad maintient son engagement

Comme le révèle un communiqué publié sur son site internet (www.afdb.org), 2016 aura été pour le groupe de la Banque africaine de développement (Bad) « une année de transformation. Des performances au plan opérationnel et un renouvellement institutionnel l'ont caractérisée». La Banque, basée au cœur de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, a fait, au plan institutionnel, des progrès « remarquables » dans la mise en œuvre de son programme de transformation.

L'année 2016 a commencé avec le lancement du new deal sur l'énergie pour l'Afrique, ainsi qu'un partenariat transformateur sur l'énergie, à l'occasion du Forum économique mondial de Davos (Suisse). Son Conseil d'administration a approuvé quatre des cinq grandes priorités (éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, l'industrialiser, l'intégrer et améliorer la qualité de vie des populations africaines).

En plus d'avoir approuvé le nouveau modèle de développement et de prestation de services (Dbdm) et le plan d'action actualisé de la Banque en matière de décentralisation. Grâce à ces approbations, la banque est « désormais en mesure de déployer ce nouveau modèle et d'exercer un impact toujours accru sur le développement du continent », d'autant plus qu'elle va se rapprocher davantage de ses clients, rationaliser ses procédés de gestion, etc. L'on se souvient d'un communiqué annonçant la nomination par le président Akinwumi Adesina, le 24 novembre 2016, de cinq directeurs généraux dans le cadre sa politique de décentralisation.

Soutien aux États

La Bad a pu répondre aux besoins de ses partenaires dans un contexte marqué par un taux de croissance du continent en baisse, en raison surtout de la conjoncture économique mondiale dominée par la chute des cours du pétrole qui constituent les principales sources de revenus de certains pays. Ainsi, elle a apporté un important soutien à ses pays membres confrontés à une baisse des coûts de leurs produits de base. Elle a ainsi approuvé un programme d'appui budgétaire d'un milliard de dollars américains (au moins 500 milliards de Fcfa) pour le Nigeria pour l'aider à gérer la chute des prix pétroliers.

La Banque a soutenu le programme d'appui à l'industrie et l'énergie de l'Algérie à travers un prêt pour au moins 450 milliards de Fcfa et a financé, pour au moins 250 milliards de Fcfa la phase II du programme d'appui à la gouvernance économique et énergétique de l'Égypte. La ville d'Abidjan, dans le cadre de l'amélioration de son transport urbain, bénéficie elle aussi d'un prêt d'environ 504 milliards de Fcfa. La banque s'est engagée à appuyer la transformation structurelle des économies de l'Afrique et les cinq grandes priorités de l'institution par des concours estimés à 7,06 milliards de dollars américains (au moins 3530 milliards de Fcfa). Ces fonds seront consacrés à des projets et programmes de développement dans les 38 pays à revenus faibles de l'Afrique qui sont soutenus par le Fonds africain de développement (Fad).

Des résultats probants dans l'agriculture et la Cop 22

Dans le domaine agricole, les réalisations de la Bad se sont traduites par la mise à disposition aux agriculteurs de semences améliorées, une augmentation des superficies irriguées, de technologies durables et un accès accru à des marchés et sources de financement. Ces projets ont permis « d'engranger des résultats probants, en termes de productivité, de production et de revenus pour les agriculteurs et, partant, pour les économies locales », souligne la banque.

Comme le révèle l'édition 2016 de la Revue sur l'efficacité du développement publiée le 21 décembre, la Bad aura contribué à former trois millions de personnes à l'utilisation de meilleures pratiques agricoles, mis en service 20 000 marchés et espaces de stockage, construit 4.000 kilomètres de routes de desserte, fourni 150 000 prêts en microcrédits et établi des systèmes de gestion de l'eau sur 181 000 hectares de terres agricoles. Aujourd'hui, sept Africains sur 10 tirent leurs moyens de subsistance de l'agriculture.

Au Maroc où la Bad a pris part à la Cop 22, elle s'est engagée à poursuivre ses efforts dans le cadre de lutte contre le changement climatique en novembre dernier. Trois mois plus tôt, elle prenait part à la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad VI) à Nairobi (Kenya). L'une des grandes décisions qui aura également marqué 2016 est l'annonce officielle de la Banque de mettre en place des bureaux régionaux (cinq). Objectif: être plus proche du terrain afin d'être encore plus performante pour un continent qui compte plus d'1,2 milliard d'habitants.