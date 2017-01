Cote d'Ivoire: Présidence de l'Assemblée nationale - Guillaume Soro a déposé sa candidature

C'est officiel. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a déposé sa candidature pour rempiler.

La clôture des candidatures a eu lieu à 12 heures, hier. Et c'est à 11 heures que le président sortant a déposé sa candidature entre les mains du secrétariat général de l'hémicycle, organe chargé de recevoir les dossiers. Le député de Facobly, Evariste Méambly, nous a confirmé hier qu'il est candidat. « Oui, ma candidature a été déposée », nous a-t-il confirmé.

Ajoutant, mi-rigolard, mi sérieux : « J'ai arrêté ma stratégie pour le battre (ndlr : Guillaume soro). Mon équipe est en campagne ». A la question de savoir s'il pourrait se retirer en faveur du président sortant, le parlementaire, toujours un peu amusé, réplique : « Pourquoi, lui, ne se retirerait pas à notre profit »? Le député de Facobly peut compter sur neuf de ses pairs avec qui il dit avoir formé un groupe parlementaire.

« Si je suis élu, je négocierai, pendant ma mandature, avec les partenaires au développement, les chancelleries et l'État de Côte d'Ivoire afin d'avoir des soutiens financiers pour améliorer les conditions de vie des députés, notamment, par des acquisitions de véhicules, des opérations immobilières à moindre coût, à travers des abattements fiscaux, pour qu'on puisse avoir des résidences dignes de notre notoriété », promet-il.

Du côté des hommes de Guillaume Soro, on minimise. « Nous, nous avons un produit qui se vend tout seul. Le président Soro a un bilan qui plaide pour lui. En cinq ans, il a réussi à créer une véritable famille. Avec lui, on ne fait pas de différence entre députés du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. En cinq ans, on a voté 277 lois. En cinq ans, il a repositionné le Parlement sur La scène internationale », assure le député indépendant de Duékoué sous-préfecture, Oula Privat, également vice-président du Parlement sortant.

« Le président Guillaume Soro ne cèdera pas au chantage de ceux qui font de petits calculs », martèle-t-il. Les candidats seront départagés lors de la séance inaugurale de la législature. Ce sera le lundi 9 janvier, à 10 heures, à l'hémicycle.

La séance aura pour unique ordre du jour : l'élection du président et du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Elle sera, comme l'exige le règlement intérieur, présidée par le doyen d'âge des députés, l'honorable Diawara Mamadou. Les députés de Gbon, Kolia et Sianhala, Touré Alpha Aya et de Bingerville, Youssouf Doumbia, les deux plus jeunes élus, l'assisteront en qualité de secrétaires de séance.