Cote d'Ivoire: Orange Côte d'Ivoire annonce sa fusion effective avec Ci-Telecom

Dans un communiqué transmis aux médias, le 29 décembre 2016, Orange Côte d'Ivoire, l'un des opérateurs ivoiriens de téléphonie mobile, a annoncé sa fusion effective avec Côte d'Ivoire Telecom, société de téléphonie fixe à participation financière publique (96% de parts de marché).

La nouvelle entité juridique présente désormais une seule dénomination: Orange Côte d'Ivoire et une seule marque commerciale: Orange pour l'ensemble des activités fixe, mobile, internet et mobile money dans le pays.

Selon le communiqué, le capital social de la nouvelle entité Orange Côte d'Ivoire qui célèbre ses 20 ans, cette année, est réparti comme suit: 75% pour le groupe Orange; 15% pour l'état ivoirien et 10% pour le groupe Sifcom. « Nous sommes heureux de l'aboutissement de cette fusion longtemps souhaitée... », s'est réjoui Mamadou Bamba, directeur général de l'opérateur de téléphonie qui revendique une part de marché de 46% et plus de 12 millions de clients. C'est en 2004 que les deux entités ont entamé leur processus de fusion.

Fin avril 2016, Bruno Mettling, Pdg d'Orange pour le Moyen-orient et l'Afrique, confirmait le rapprochement entre les deux entités, au cours d'une rencontre à Abidjan avec le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné. Cette fusion devrait renforcer davantage la position du groupe français qui est en compétition sur ce même marché avec le groupe sud-africain Mtn et Moov détenu par des Marocains et émiratis.

Le secteur des technologies de l'information et de la communication (tic) est en plein essor. de la 3G, le pays vient de basculer, au cours de ces derniers mois, à la 4G. une technologie de très haut débit à l'échange de données sur smartphones et tablettes. De sept opérateurs, depuis mars 2016, l'état a décidé de mieux encadrer le secteur, pour permettre à ceux qui sont toujours opérationnels (trois et une licence en cours) d'exercer dans un environnement favorable.

Avec plus de 23 millions de clients, les tic, en 2014, ont généré un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de Fcfa pour plus de 200 mille emplois. Il contribue pour 8% au Pib et à 300 milliards de Fcfa au budget de l'état. Selon le gouvernement, ce secteur devrait, d'ici cinq ans, atteindre 15% du Pib.