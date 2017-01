Cote d'Ivoire: Bonoua - Plus de 600 cadeaux pour récompenser les meilleurs du primaire

Le maire de la commune de Bonoua et son conseil municipal ont permis à plus de 600 enfants de fêter noël en toute gaieté. Le premier magistrat de la cité du popo a, à l'occasion de la quatrième édition de la fête des tout petits, dénommée « Noël de la joie » offert de nombreux cadeaux aux meilleurs écoliers des établissements scolaires de l'IEP de Bonoua.

Des jouets éducatifs et ludiques dont ont pu bénéficier également les enfants des agents de la mairie, les collaborateurs de M. Johnwan Téké Norbert pour un coût estimatif de plus de trois millions de francs CFA. Le maire, à travers cette fête désormais institutionnalisée entend non seulement, permettre aux enfants de vivre pleinement et utilement ce moment important pour eux mais au-delà, a-t-il insisté.

« cultiver chez les tout petits le goût de l'effort et du travail. C'est pourquoi tout en souhaitant bonne fête de noël à tous les enfants ,il les a encouragés à continuer sur leur lancée pour être les présents à l'édition prochaine. La cérémonie a été meublée par des chants, des sketches et des poèmes dits et exécutés par ces derniers.