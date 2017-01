Cote d'Ivoire: Reprise des législatives à Kouibly - Innocent Youté appelle au calme

Aux populations de cette circonscription, Innocent Youté appelle au calme et à la retenue: « Je ne veux pas que les violences surviennent dans ma localité. Je ne veux pas que ce que vit Divo survienne à Kouibly. Mon équipe et moi travaillons dans ce sens. J'appelle les populations au calme et à la retenue ».

Après l'annulation du vote de Kouibly sur décision du Conseil constitutionnel, Innocent Youté, candidat déclaré vainqueur le 18 décembre dernier, à Kouibly, dit prendre acte.

« Je ne discute pas de la décision du Conseil constitutionnel. Je suis un citoyen respectueux des lois de son pays. Je prends acte cette décision ». C'était ce lundi 2 janvier 2017, à Abidjan-Cocody, au cours d'une conférence de presse.

Aussi a-t-il indiqué qu'il attend la prochaine date avec impatience. Car, a-t-il assuré, « je pars serein et confiant. Je vais juste pour confirmer ma victoire et redonner au peuple de Kouibly sa volonté ».

Aux populations de cette circonscription, Innocent Youté appelle au calme et à la retenue : « Je ne veux pas que les violences surviennent dans ma localité. Je ne veux pas que ce que vit Divo survienne à Kouibly. Mon équipe et moi travaillons dans ce sens. J'appelle les populations au calme et à la retenue ».

Pour le vote, il y avait 14 candidats en lice dont Innocent Youté. Il avait obtenu le score de 17,22% des voix contre 13% pour son poursuivant direct.

Précisons qu'il y a eu annulation parce que deux des candidats, notamment Diallo Ticouai Vincent et Patrice Guehi ont contesté cette victoire sous prétexte qu'il y aurait eu interdiction d'accès dans les bureaux des représentants de certains candidats, confiscation des PV des résultats des localités comme Gnondrou et Ouyabli et une irrégularité dans le transport et la transmission des bulletins de vote.