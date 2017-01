Sénégal: Mariages collectifs chez les Layennes - 150 unions scellées samedi dernier

De son côté, la présidente du Conseil national des femmes de la Fédération des Layennes, Mme Ndiémé Ndiaye, ne parle pas de mariages collectifs. Elle indique que ces unions sont des rattrapages par rapport au temps. Parce que, souligne-t-elle, il y a des mariages qui avaient été programmés et qui n'ont pas pu se tenir à date échue. Aussi, il y avait des couples dont les problèmes devraient être réglés. «Cela veut dire qu'aucun couple n'a été uni sans le consentement des concernés notamment les conjoints et leurs parents», affirme-t-elle. Et d'indiquer que ces mariages collectifs ne concernent pas seulement la communauté Layenne. «Il y a même des couples qui ne sont pas de la confrérie mais émerveillés par le geste, ils ont tenu à participer à cet événement en collaboration avec le comité chargé d'organiser la manifestation», dit Mme Ndiaye.

Tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait est une révélation de Dieu. Donc, ces mariages ne peuvent être que de l'ordre divin. Tout ce qu'il y a d'obligation dans le mariage y est. A savoir la Sunna et le Farata. Il y a la dot, l'aval des parents, le consentement des conjoints et la présence des témoins pour chaque mariage célébré», souligne-t-il. M. Thiaw, par ailleurs Imam à Rufisque ajoute que la célébration de ces mariages fait partie des grands événements de la communauté Layenne. Car les fidèles en profitent pour organiser un grand Ziarra pour rendre hommage à l'actuel Khalife.

