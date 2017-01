Sénégal: Malal Talla sur l'affaire de Yavuz Selim - «Nous ne pouvons pas subir une dictature de Macky Sall»

Les responsables du mouvement «Y en a marre» sont plus que jamais déterminés à sauver l'école Yavuz SELIM des menaces de fermetures qui planent sur elle. A cet effet, ils ont organisé, samedi dernier, un concert au collège Bosphore au cours duquel, ils ont exprimé leur indignation face à la décision de l'Etat, de fermer les établissements de Yavuz SELIM.

Cette décision est «une insulte à la diplomatie et à la démocratie du pays. Ce qui est en train d'arriver à l'école Yavuz SELIM est très grave, c'est une façon d'insulter la diplomatie de notre pays», affirme le rappeur Fou Malade.

Selon le «Y'en a marriste», le Sénégal a toujours été respecté de par sa diplomatie, sa persévérance, sa ténacité. «Par conséquent, on ne peut pas concevoir de le voir sanctionner les établissements Yavuz SELIM sous prétexte que ERDOGAN menace d'arrêter la coopération entre Ankara et Dakar. S'il met fin à la coopération sénégalo-turque, on s'en fiche. Il n'appartient pas au Sénégal de jouer le rôle d'arbitre entre ERDOGAN et son opposant Fethullah GULEN. Il faut que Macky SALL soit conscient que la coopération se fait sur la base du respect. Si on établit une coopération par chantage, cela veut dire qu'il n'y a pas de respect», argue-t-il.

Dans le but de sauver ces établissements du mouvement GULEN basés au Sénégal, Malal TALLA et ses camarades exhortent tout le monde à s'impliquer dans le combat. «Nous invitons dans cette lutte, tous les élèves, les enseignants, bref tous les Sénégalais à venir participer à ce combat, parce que si nous laissons passer ces choses, nous acceptons la dictature. Nous ne pouvons pas subir une dictature de Macky SALL qui est en train de subir celle de Recep Tayyip ERDOGAN. On nous sert des arguments de terroristes et d'autres qui ne tiennent pas. Pourquoi le fils d'Alioune SALL étudie dans cette école, si c'est une école terroriste? Il est donc, important qu'on recadre le débat et qu'on revienne sur terre », soutient-il.

Sur ce même lancé, Thiaat du groupe Keur-Gui accuse le gouvernement du Sénégal de se conformer à la volonté des étrangers. « Yavuz SELIM est l'une des écoles qui présentent les meilleurs résultats en fin d'année. En termes de référence, c'est l'une des écoles d'excellence. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous mêle dans des querelles politiques entre un Président étranger et son opposant. C'est une guerre turco-turque, et cela ne nous intéresse pas.Ce qui nous intéresse, c'est que l'école répond aux normes de l'éducation nationale du Sénégal, ce qui est le cas. Le plus importants c'est de protéger et conserver cette école. Nous demandons à tous les acteurs de l'éducation de faire pression sur l'Etat pour que cette école soit conservée », clame-t-il.

La campagne de sensibilisation continuera, d'après les artistes de «Y'en a marre» après ce concert ces derniers prévoient de rencontrer les chefs religieux, les partis politiques et les personnes influentes du pays. Des marches et des settings sont également prévus.